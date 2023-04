Els veïns d'Esparreguera consideren prioritari ampliar l'oferta de formació professional i de programes d'inserció laboral. Així ho han expressat a través de la seva participació en el Comissionat de Barris i en una enquesta ciutadana que tenien l'objectiu de definir les prioritats que ha d'incloure el Pla d'accions de l'Agenda Urbana del municipi, que s'ha de desenvolupar en la pròxima dècada.

D’entre les vuitanta propostes, les més votades han estat: ampliar l’oferta de formació professional i programes d'inserció laboral a Esparreguera (79% de votacions); impulsar programes de neteja i aprofitament dels boscos per a fomentar-ne una gestió sostenible (71% de votacions); millorar la qualitat urbana i l'accessibilitat dels espais públics dels barris perifèrics i la seva renaturalització i l’impuls i suport a la implantació d'energies renovables al municipi (68% de votacions); o executar la rehabilitació i reforma de l’antiga N-II i la redacció d'un Pla Director d'Equipaments d'Esparreguera (63% de votacions).

Aquesta priorització d’accions és el resultat de la participació ciutadana en la vessant social de l’Agenda Urbana d’Esparreguera a través de dos canals. D’una banda, l’enquesta per recollir informació sobre l’opinió i percepció de la ciutadania dels reptes i les accions a projectar en els diversos àmbits municipals. El procés participatiu es va realitzar entre el 8 i el 20 de març i va comptar amb 44 respostes, totes elles en línia. I, d’altra banda, a través de la participació dels esparreguerins en el Comissionat de Barris, que en la seva tercera sessió, celebrada el 28 de març, va comptar amb 13 assistents que van debatre sobre les actuacions prioritàries incloses en el Pla d’Acció de l’Agenda Urbana per transformar i regenerar Esparreguera, així com sobre la seva viabilitat i potencial impacte per al municipi.

Ara, aquestes propostes seleccionades per la ciutadania seran analitzades per les comissions tècnica i política de l’Agenda Urbana, que n’estudiaran la viabilitat i validaran la proposta de Pla d’accions, que s’elevarà al ple municipal per a la seva aprovació definitiva. Paral·lelament, restaran pendents d’aprovació els plans d’accions dels tres projectes pilots que s’estan realitzant en el marc de l’Agenda Urbana i que se centren en la Colònia Sedó i l’antiga N-II, per als quals es definirà una regeneració integral, i la gestió participativa d’un equipament per als joves, que també tindrà un pla d’actuació específic.