Des del 2021 l’Ajuntament d’Igualada treballa juntament amb la Diputació de Barcelona per combatre l’Abandonament Escolar Prematur al municipi, fent tasques dedetecció i prevenció. Amb laquest objectiu s’han posat en marxa accions com el Servei d’Orientació Educativa dins els instituts, el programa de xerrades “Buscant el Nord”, la creació d’una xarxa interprofessional amb els agents del territori per treballar aquesta problemàtica o vídeos informatius sobre l’oferta d’estudis postobligatoris.

Un dels projectes més recents que s’ha impulsat és la creació d’un mapa de recursos que compleix amb una de les fites marcades dins del projecte de Noves Oportunitats Educatives 4.10 de la Diputació de Barcelona: apropar els recursos existents d’acompanyament i orientació professional, acadèmica i personal de la ciutat a tota la població, amb l’objectiu de facilitar l’accés als serveis i prevenir l’Abandonament Escolar Prematur. Per aquest motiu, s’ha creat un mapa de recursos interactiu amb accés des del web www.educacioigualada.cat; aquest, permet trobar el servei idoni per donar resposta a les necessitats que es tinguin partint de tres grans dubtes “vull estudiar”, “vull treballar” i “no ho tinc clar”. També s’ha creat un mapa de recursos enfocat a professionals amb la intenció que els referents d’orientació, centres educatius i serveis especialitzats. Es tracta que els educadors puguin conèixer bé els recursos existents i fer derivacions al recurs més adequat per als joves tenint en compte les seves necessitats.