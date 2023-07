Els Moixiganguers d'Igualada volen assolir els nou pisos abans de l'aturada d'estiu. Així ho han demostrat aquest divendres, en un assaig obert a la seva ciutat, que han organitzat a la plaça de l'Ajuntament, per provar noves construccions de la temporada. Un assaig que valoren positivament i que els ha permès fer proves molt importants de cara al 3 de 9 i el 4 de 9 amb folre. Després de mostrar-se sòlids amb diferents construccions de 8 pisos, algunes d'alta complexitat, estan cada dia més a prop de ser entre les grans colles del país. És un camí que han anat pujant graó per graó. La primera temptativa del castell de nou, si tenen prou pinya, unes 250 persones, el fan diumenge a Terrassa.

La colla igualadina ja havia celebrat altres vegades assajos oberts. Aquesta vegada, però, han decidit fer-ho a la plaça de l'Ajuntament amb l'objectiu de poder reunir prou gent per fer proves més serioses, però també amb la voluntat de "que la ciutat ens vegi i que tingui ganes de veure'ns ara i motivar més la colla, si es pot, per la Festa Major i poder afrontar així, objectius superiors dels que estem fent als assajos", explica el cap de la colla, Jordi Moreno.

L'assaig, que va començar a les nou del vespre, va comptar amb gran participació de gent, cosa que els va permetre fer proves molt importants per assolir els objectius que es plantegen, com consolidar estructures com el tres de nou amb folre, el quatre de nou amb folre o el cinc de vuit. L'assaig es va allargar fins a quarts d'onze i com a mostra d'agraïment, la colla morada va repartir sopar gratuït a tothom qui va participar en les pinyes. Durant la vetllada també es van organitzar altres activitats com inflables o un toro mecànic, que van permetre als assistents gaudir des de la tarda i fins ben entrada la nit.

La propera diada dels Moixiganguers d'Igualada és aquest diumenge a la Festa Major de Terrassa, on, al costat dels Castellers i Minyons de Terrassa, tenen l'objectiu de fer la torre de vuit amb folre – que n'han descarregat sis aquesta temporada –, que en la darrera ocasió no van poder fer-la i "ara volem descarregar-la, acompanyada també del 3 i el 4 de 8", explica Moreno. Tot i això, després de l'assaig d'aquest divendres, el qual va ser molt important per la colla, i si el nombre de camises a la plaça els acompanya, els morats podrien estrenar el tres de nou amb folre "afrontem amb moltes ganes la diada de diumenge, és un honor poder participar-hi, tot i que anem amb la idea de continuar fent el que estem fent ara, si arrosseguem prou camises – unes 230 –, hi ha l'opció de fer el 3 de 9 amb folre; tot i que és complicat al ser fora de la nostra ciutat i al mes de juliol", diu el cap de colla.

Així, els morats decidiran demà si fan aquest tres de nou. Si no és així, Moreno explica que "l'assaig obert ens ha servit per fer proves molt importants i hem aprofitat per treballar aquesta construcció, també, pensant en la festa major de la ciutat, que se celebra a finals d'agost".