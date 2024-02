L’Hospital Universitari d’Igualada ha realitzat amb èxit la primera laparoscòpia per via vaginal, una tècnica quirúrgica que s’incorpora a la cartera de serveis de l’àrea de ginecologia del centre igualadí. L’hospital ha format diversos professionals de l’equip de cirurgia ginecològica per dur-la a terme.

La laparoscòpia per via vaginal reuneix tots els avantatges propis d’una intervenció d'aquest tipus: té una menor taxa de complicacions i un millor postoperatori, fet que redueix el temps d’hospitalització. A més, el fet que sigui per via vaginal evita haver de fer cap mena d’incisió abdominal, cosa que redueix el dolor de les pacients i no deixa cap mena de cicatriu. La principal virtut d’aquesta tècnica, però, és que permet intervenir per laparoscòpia pacients que abans no n’eren candidates per diverses raons mèdiques relacionades especialment amb les característiques de l’abdomen. A aquestes pacients no aptes se’ls havia de practicar una cirurgia convencional, fet que suposa més temps de recuperació, més dolor i una cicatriu més gran. En canvi, ara, amb la nova tècnica, s’amplia el ventall de pacients que poden optar a aquestes cirurgies mínimament invasives.

La laparoscòpia per via vaginal, que ja s’estava aplicant en altres centres mèdics catalans, és una tècnica que s’utilitza principalment per a les histerectomies, és a dir, per a l’extracció de l’úter, i també per l’extracció d’ovaris. Es tracta d’una intervenció molt habitual. A l’Hospital Universitari d’Igualada, l’any 2023, es van dur a terme 112 histerectomies, de les quals un centenar es van poder realitzar amb laparoscòpia convencional i una desena per via oberta. Des d’ara, moltes d’aquestes intervencions ja es podran fer amb la nova tècnica de laparoscòpia per via vaginal, sempre que les característiques de la pacient ho permetin. L’equip mèdic avaluarà en cada cas quina és la millor tècnica per a la intervenció.

El cap del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital Universitari d'Igualada, el doctor Pere Brescó Torras, es mostra molt satisfet de la incorporació d’aquesta nova tècnica perquè "seguim avançant cap a fer la cirurgia més còmoda i amable amb el propi cos, aprofitant les vies naturals, i evitant l’agressivitat de les cirurgies obertes".