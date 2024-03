Un veí de la Llacuna, T.G.E., de 75 anys, ha mort atropellat aquest dimecres al vespre a la carretera C-37, a Santa Margarida de Montbui, a l'Anoia. Per causes que s'investiguen, un turisme va envestir l'home que es trobava caminant pel voral de la carretera, en un tram interurbà força estret i sinuós i amb poca llum. El xoc va deixar ferit crític el vianant, que va haver de ser traslladat d'urgència a l'Hospital d'Igualada, on posteriorment va morir.

Pocs minuts abans de les 9 del vespre, els serveis d'emergències van rebre l'avís per l'accident al punt quilomètric 55,5 de la carretera C-37, al terme municipal de Santa Margarida de Montbui. Es tracta d'un punt de la carretera envoltat de boscos i de camps que està ple de revolts i que a la nit té una il·luminació escassa. El vianant estava caminant pel marge de la carretera en el moment que va ser atropellat per un turisme que circulava en direcció La Llacuna. L'accident va mobilitzar tres patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) fins al lloc dels fets. El personal sanitari del SEM va atendre in situ el vianant ferit i, posteriorment, el van traslladar a l'Hospital d'Igualada amb pronòstic greu. Finalment, però, el Servei Català del Trànsit ha informat aquest matí que l'home va morir la mateixa nit a l'hospital. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir les causes de l'accident mortal. En els pròxims mesos, se centraran a reconstruir l'accident a partir dels indicis recollits a la carretera i les dades tècniques del vehicle. Fonts policials expliquen que la principal hipòtesi és que l'atropellament va ser accidental a conseqüència de les condicions de la carretera i les circumstàncies lumíniques en el moment de l'accident. Amb aquesta víctima són dinou les persones mortes en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya. En el cas de la Catalunya central, des de principi d'any, s'han registrat tres accidents mortals. Es dona la circumstància que dues de les víctimes de trànsit a les carreteres de la regió pertanyen al col·lectiu dels vianants, tenint en compte l'atropellament que va tenir lloc l'1 de gener a la C-55, a Castellbell i el Vilar, quan un home va morir envestit per un turisme en travessar la carretera. El Servei Català de Trànsit recorda que el SIAVT (Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit) es troba a disposició dels familiars i afectats per sinistres de trànsit els 365 dies de l'any per oferir-los un servei d'orientació i informació sobre els tràmits després del sinistre, conèixer els recursos existents, rebre informació sobre els drets que els reconeix la legislació vigent i el suport psicològic davant d'un sinistre de trànsit. S'hi pot contactar mitjançant el telèfon gratuït 900 100 268 i a través del web victimestransit.gencat.cat.