La secció d'Opinió del diari és un reflex del que passa a la societat, dels temes que generen debat i controvèrsia. Aprofitem l'entrada al 2023 per fer una ullada enrere i repassar les 20 columnes més llegides del 2022, on no han faltat temes com el bisbe emèrit de Solsona Xavier Novell, el dol per pèrdues d'éssers estimats o la inseguretat a Manresa.