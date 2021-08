Aquesta nit de dijous a divendres serà el punt àlgid de la pluja d'estels dels Perseids, també anomenades llàgrimes de Sant Llorenç per la proximitat d'aquest esdeveniment amb el 10 d'agost, dia de la festivitat del màrtir. A continuació, us proposem cinc llocs de la Catalunya Central per veure el fenomen astronòmic.

Abadia de Montserrat

L'Abadia de Montserrat és un bon indret per gaudir de la pluja d'estrelles, ja que de nit permet bona visibilitat del cel, a més d'estar envoltat d'un entorn immillorable. Cal afegir que Montserrat és un lloc amb molta tradició per contemplar fenòmens d'aquesta tipologia.

Observatori Astronòmic de Castelltallat

Els observatoris astronòmics són llocs perfectes per observar la tradicional pluja d'estels, ja que organitzen activitats especials per poder veure els Perseids amb experts en astronomia.

A l'observatori astronòmic de Castelltallat, situat a Sant Mateu de Bages, organitzen activitats especials durant les nits del 13 i el 14 d'agost. L'activitat consistirà en una xerrada sobre les pluges d'estels i com observar-les de forma correcta i en l’observació de l'espai exterior a través de potents telescopis. A més, també es podrà sopar al Restaurant del Casal de Castelltallat.

Observatori Astronòmic de Pujalt

L'observatori de Pujalt, situat a la comarca de l'Anoia, és una altra opció per mirar les llàgrimes de Sant Llorenç acompanyat per veus expertes. Les nits del 12 i 13 d'agost, a partir de les 22h de la nit, s'aniran realitzant col·loquis per explicar el fenomen i, en acabar-los, es podrà visitar el gran telescopi de Pujalt i observar l'espai exterior.

Castell de Cardona

Els voltants del Castell de Cardona també són un bon indret per gaudir de la pluja d'estels, en ser un entorn presidit per una de les fortaleses medievals més emblemàtiques de Catalunya i amb molt poca contaminació lumínica.

Llocs elevats i foscos

Per poder gaudir de la pluja d'estels es recomana allunyar-se de la contaminació lluminosa dels nuclis urbans i dirigir-se a llocs elevats i foscos. Per això mateix, municipis petits envoltats de natura com poden ser Castellfollit del Boix, Marganell o Talamanca són també bones opcions per observar el fenomen astronòmic. A través de la web lightpollutionmap.info, es poden consultar els llocs on menys contaminació lluminosa hi ha.

Això sí, a causa de les últimes mesures preses per l'alt risc d'incendis, caldrà extremar les precaucions, complir les recomanacions de la conselleria d'Interior i comprovar que la zona des de la qual es volen observar els Perseids està oberta al públic.