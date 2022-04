La «brutal» guerra a Ucraïna torna a centrar, ahir i avui, la reunió ministerial d’exteriors de l’Aliança Atlàntica, la primera després de conèixer-se les atrocitats comeses a Butxa i en altres llocs del país i que demostren, segons el secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg, «la veritable naturalesa de la guerra» iniciada pel president rus, Vladímir Putin. En arribar a la cita, en què també participa el ministre ucraïnès Dimytro Kuleba, va tornar a insistir que els plans de Putin de controlar «tot Ucraïna i reescriure l’ordre internacional» no han canviat i va avisar que cal preparar-se per a una llarga guerra i continuar rearmant Ucraïna.

«Estem en una fase crítica de la guerra. Veiem que Rússia està retirant forces del nord per reforçar-les, reproveir-les, rearmar-les i després traslladar-les a l’est, on esperem una gran ofensiva», va dir Stoltenberg, que va reiterar que l’objectiu de Putin continua sent controlar tot el Donbass i establir una espècie de pont terrestre amb Crimea. Malgrat aquest canvi de tàctica, també va insistir que no «hi ha indicis» que indiquin que el president rus hagi canviat l’objectiu de controlar tot Ucraïna i que cal estar preparat per mantenir una guerra que pot ser llarga.