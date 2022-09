La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha descartat que hi hagi una convocatòria d'eleccions anticipades després de la crisi oberta al Govern per la destitució del fins ara vicepresident i conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró. En una entrevista a TV3, Vilagrà ha assegurat que no es planteja que Junts decideixi marxar de l'executiu arran de la destitució. "No ens plantegem aquest escenari, ara hem de recuperar les confiances; Junts ha treballat bé al Govern", ha dit, i ha afegit que per ella "la coalició és vigent". De totes maneres, la consellera de la Presidència ha remarcat que al Govern "hi ha de ser qui tingui ganes de treballar".

La consellera de Presidència ha criticat que Junts plantegés una qüestió de confiança "amb nocturnitat i traïdora" i els ha dit que "no és acceptable" fer la proposta "per sorpresa". Segons ha remarcat, amb la iniciativa només es pretenia "el desgast" d'Aragonès i ha subratllat que Junts "ha de decidir si vol ser Govern o oposició" perquè "no es pot ser a missa i repicar". Vilagrà ha justificat que la destitució de Puigneró era "necessària" perquè el fet que el fins ara vicepresident sabés la proposta de qüestió de confiança era "greu" i representava una "manca de confiança i de lleialtat". A més, ha remarcat que l'únic que té la potestat de nomenar i destituir consellers és el president. De totes maneres, ha admès que els ha dolgut la decisió "en el sentit humà".