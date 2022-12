Aquest divendres s'esgota el termini per a la presentació d'esmenes a la reforma del Codi Penal pel delicte de sedició, i PSOE i Podem han acordat aprofitar el tràmit de la llei orgànica per introduir-hi altres modificacions. D'una banda una rebaixa de la majoria necessària a CGPJ per designar els magistrats del Tribunal Constitucional i evitar així el bloqueig del sector conservador, i de l'altra la creació d'un nou delicte d'enriquiment il·lícit. Es tracta de penar amb fins a tres anys de presó els càrrecs públics que no puguin justificar un enriquiment personal superior a 250.000 euros després que li ho reclami un òrgan oficial. ERC presentarà també esmenes per a la reforma del delicte de malversació.

Les dues reformes, avançades per Eldiario.es i per la Cadena Ser i confirmades per La Moncloa, s'inclouran via esmena a la reforma del Codi Penal. La de les majories per renovar el CGPJ s'introdueix a la llei utilitzant el seu caràcter orgànic. Establirà que ja no cal una majoria de tres cinquenes parts al CGPJ per designar els dos nous magistrats al Tribunal Constitucional, i n'hi haurà prou amb una majoria simple.

PSOE i Podem busquen esquivar d'aquesta manera el bloqueig que vuit magistrats conservadors estan fent a la designació dels dos nous membres del TC que pertoquen al CGPJ, que de retruc està impedint també que el govern espanyol designi els seus dos. La reforma també permetrà que en casos de bloqueig per part del CGPJ o del govern espanyol, cada part pugui designar els seus dos magistrats sense necessitat d'esperar l'altra.

La creació del nou delicte d'enriquiment il·lícit es durà a terme amb un nou articulat de l'article 438 bis del Codi Penal, de manera que un cop ho demani un òrgan de control de comptes durant un període de cinc anys, una autoritat "que hagi obtingut un increment patrimonial o una cancel·lació d'obligacions o deutes per un valor superior a 250.000 euros respecte als seus ingressos acreditats" serà "castigat amb penes de presó de sis a tres anys, multa de la quantitat fins al triple del benefici i inhabilitació especial per a ocupar càrrecs públics i per a l'exercici del sufragi passiu per temps d'entre dos a set anys".

Paral·lelament, el govern espanyol obre la porta a la reforma de la malversació que proposarà ERC a través d'una esmena. Es tracta de diferenciar entre els casos en què hi hagi enriquiment personal i aquells on els càrrecs públics destinin diners a qüestions per a les quals no estaven previstos, però on no hi ha enriquiment personal. La Moncloa sosté que la fórmula que resultarà serà similar a la d'Itàlia, França i Portugal. D'aquesta manera es revertirà la reforma que el PP va impulsar el 2015, en plena onada d'escàndols de corrupció, que equiparava casos d'ús indegut de fons amb la malversació.