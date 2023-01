Un error tècnic aquest matí ha deixat sense internet totes les conselleries de la Generalitat durant una hora i vint minuts. Segons fonts de Presidència, la fallada ha tingut lloc a les 8.30 hores i ja ha sigut restablerta.

Aquesta fallada tècnica, que «no ha sigut un atac cibernètic» (com el que van patir a l’octubre tres grans hospitals catalans), ha afectat «majoritàriament» la Conselleria de Salut i els centres d’atenció primària (CAP), si bé ha afectat en tots els departaments de la Generalitat, que durant aquesta estona no han pogut «compartir coses».

Segons es queixen els metges de primària, aquest tipus de fallades «no són cap novetat», ja que ja hi estan acostumats. «Això és pràcticament diari en l’atenció primària de l’Institut Català de la Salut (ICS) o, com a mínim, gairebé setmanal. Gairebé cada dia hi ha algun moment que «es penja», asseguren sanitaris de la primària, que diuen que gairebé diàriament hi ha un moment d’«apagada». «Després, setmanalment o quinzenalment hi ha un problema més gros com el d’avui», afegeixen.

Què ha passat?

Fonts del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat expliquen que la fallada tècnica s’ha produït per l’actualització, realitzada ahir a la nit, d’un ‘software’, una cosa que es fa normalment. Tot i que inicialment «funcionava bé», després s’ha generat un «error» que ha sigut el que ha provocat una «fallada tècnica a tota la xarxa de telecomunicacions» de la Generalitat.

Aquesta fallada ha afectat el «rendiment» del navegador d’internet i, més en concret, Argos, el sistema de Salut i de l’atenció primària, que ha sigut la més afectada.