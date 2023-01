Uns 500 sanitaris s'han concentrat a la plaça de Sant Jaume per reclamar millores en el sistema de salut, com mesures davant la pressió assistencial o millors condicionals laborals, en la primera de les dues jornades de la vaga convocada per la Intersindical, aquest dimarts i dimecres. Infermeres, llevadores, auxiliars d'infermeria (TCAI) i altres col·lectius s'han manifestat davant el Palau de al Generalitat per recalcar que són "imprescindibles". "O comencem a sacsejar la situació o no ens en sortirem", ha advertit Nèstor Sastre, de la Intersindical, en una atenció als periodistes. Aquesta és la primera mobilització d'una setmana amb diverses convocatòries de vaga, de sanitaris, docents i també taxistes, entre dimarts i dijous.

Vaga de metges: com t'afectarà l'aturada del 25 i 26 de gener? La vaga convocada per la Intersindical s'adreça a tots els treballadors de l'àmbit sanitari i sociosanitari i s'hi han adherit el sindicat Infermeres de Catalunya i altres col·lectius. Els sanitaris concentrats a la plaça de Sant Jaume, mentre se celebrava el Consell Executiu del Govern, han començat una manifestació cap al Parlament. Unes 500 persones s'han concentrat en aquesta protesta, segons dades de la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB).