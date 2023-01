"És la setmana més decisiva". ERC i PSC enceten aquest dilluns els dies més determinants per encarrilar l'acord pels pressupostos. Així ho expliciten fonts republicanes consultades per l'ACN, una versió que també recullen des de les files socialistes. La reunió és a les 9 hores a Palau, amb la consellera Laura Vilagrà i la portaveu socialista, Alícia Romero, com a protagonistes. El líder del PSC, Salvador Illa, manté que hi ha "punts pendents" per tancar el pacte. En canvi, el president del Govern, Pere Aragonès, espera que després d'assumir les "contradiccions" per haver acceptat -a contracor- la B-40, l'entesa amb els socialistes es culmini els propers dies. A més, a Palau confien que aquest possible acord permeti esgotar la legislatura.

El PSC va emplaçar ERC a recuperar avui les negociacions. Els contactes, però, s'han mantingut després que els republicans decidissin, dijous passat, votar a favor de la moció dels socialistes sobre la B-40 per "desencallar" la negociació dels pressupostos. Abans d'aquell "gest", tothom coincidia que l'acord era molt lluny. Pràcticament insalvable. Una versió que coincidia tant a Calàbria com a Palau, però també entre el PSC i En Comú Podem.

La reunió d'avui al matí la lideraran Vilagrà i Romero, junt amb altres membres negociadors de perfil més tècnic. Des de Pallars mantenen que encara cal resoldre diverses carpetes -però sense concretar quines. En canvi, l'executiu insisteix que ja no hi ha "excuses ni esculls" que facin endarrerir més l'acord, i que la trobada d'avui és per tancar els últims serrells.

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, no descartava dimarts portar els comptes al Consell Executiu sense cap nou acord, tot i remarcar que "no era l'opció prioritària". De moment, ara mateix a Palau tothom confia que aquesta via no serà necessària, i que el Govern aprovarà el projecte amb prou suports per ser aprovat al Parlament.

Tramitació parlamentària

Així, el Govern ja té la maquinària preparada per si el pacte amb el PSC es culmina a principis de setmana, i pot portar el projecte al Consell Executiu ordinari de dimarts, 31 de gener. Si no s'hi arriba, hi ha previst convocar una reunió extraordinària del Govern per no perdre temps. Aquest Consell Executiu aprovaria el projecte, i l'enviaria al Parlament per començar-ne la tramitació.

La Mesa i la Junta de Portaveus s'han de reunir per admetre a tràmit el projecte, i aprovar-ne el calendari de tramitació. A partir d'aquí, els consellers i conselleres de cada departament hauran de comparèixer a les comissions respectives per explicar les partides de cada àrea. Aquestes intervencions podrien tenir lloc a principis de febrer, si els pressupostos s'aproven a Govern durant l'inici de la setmana.

Simultàniament, s'obrirà un termini de presentació d'esmenes a la totalitat, d'uns 12 dies aproximadament. El ple del debat a la totalitat del projecte pressupostari tindria lloc en acabar aquest termini. Si les -possibles- esmenes a la totalitat que poden presentar els grups de l'oposició són rebutjades, el comptes continuaran la tramitació en comissió. D'altra banda, el calendari per a les esmenes a l'articulat s'allargaria una setmana més.

Un mes després se celebraria el ple del debat i les votacions finals del projecte. Això sí, en cas que no se'n demani un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), cosa que poden fer dos grups o una desena part de diputats i diputades. Aquest òrgan estatutari disposaria aleshores d'un mes per emetre el dictamen.

Calma entre els comuns, i sense novetats a Junts

El possible pacte entre ERC i PSC d'aquesta setmana es llegeix amb satisfacció entre els comuns. El grup que presideix Jéssica Albiach ja va tancar a mitjans de desembre un acord amb el Govern. Les setmanes han anat passant i els comuns també han criticat el "bloqueig" de la negociació per part del PSC: "Més que esculls, està plantejant excuses", va dir divendres Albiach sobre la formació d'Illa.

Al seu torn, a Junts no hi ha novetats sobre les seves converses amb el Govern. Fonts dels ex socis d'ERC entenen que els republicans ja han escollit el PSC, si bé a Calàbria insisteixen en no tancar la porta a un pacte a quatre bandes.

És cert que el Govern diu, des de mitjans de novembre, que les següents setmanes eren "clau" i que es podia tancar un acord "en qüestió d'hores". També és cert que a Palau confiaven que les negociacions amb el PSC avancessin a un ritme més alt.

Sigui com sigui, l'executiu espera que els comptes s'estiguin tramitant al Parlament des de principis de febrer. I que el pacte amb els socialistes permeti Aragonès esgotar la legislatura fins el 2025.

Mentrestant, els socialistes posen la mirada més a llarg termini per mirar de recuperar la presidència de la Generalitat. La batalla de Barcelona i la resta d'eleccions municipals del 28 de maig ajudaran a mostrar on se situa cadascú, just a la meitat de la legislatura.