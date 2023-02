La presidenta del Parlament suspesa, Laura Borràs, podrà declarar al final del judici contra ella i dos homes més per les suposades irregularitats a la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ho ha decidit aquest dimarts, després que ho demanés la seva defensa, tot i l'oposició de la fiscalia. Els altres acusats han demanat declarar els primers, i ho faran dilluns. El tribunal també ha inadmès algunes proves proposades per la fiscalia i d'altres en valorarà la rellevància durant el judici i en sentència. El tribunal no ha acceptat que declari l'exconseller de Cultura Lluís Puig, i dilluns es pronunciarà sobre la petició de suspensió del judici que van fer les defenses divendres passat.

La segona sessió del judici ha començat amb la intervenció del lletrat de Borràs, Gonzalo Boye, que s'ha mostrat "sorprès i preocupat" pel fet que la fiscalia introduís divendres passat modificacions al seu escrit de conclusions provisionals. Així, un dels canvis era que en comptes de dir que els fets havien començat després d'una reunió de la junta de govern de la ILC el març del 2013, podrien haver començat "amb anterioritat". La defensa de Borràs ha al·legat que aquest terme és molt poc precís i pot donar peu a certa "indefensió".

"Ens deixa desarmats i venuts", ha dit Boye, que ha demanat més concreció en les acusacions. "No es modifica per estètica ni perquè sí, sinó que es fa amb intencionalitat, i té rellevància jurídico-penal", ha afegit. Segons ell, la fiscalia ha tingut cinc anys d'instrucció per introduir els canvis i ho ha fet a l'últim moment. Per això, Boye ha demanat que declarin com a testimonis tots els presents en la reunió del març del 2013, cosa que el tribunal no ha acceptat.

Boye també ha estat molt crític amb determinades documentacions aportades a l'últim moment per la fiscalia, procedents d'uns requeriments del ministeri fiscal a diverses institucions entre el 2021 i el 2022 i sota l'empara d'unes "diligències indeterminades". Segons Boye, la fiscalia no podia fer aquests requeriments perquè la causa ja s'estava investigant al jutjat, i ho prohibeix la llei. "És increïble que la fiscalia no sabés el 2021 que la causa estava judicialitzada, s'ha arrogat unes atribucions que no tenia", ha criticat. "És greu i fa por", ha afegit.

Tot i això, Boye considera que aquestes proves aportades són "innòcues" , "no són útils, ni necessàries ni pertinents". En tot cas, el tribunal ha dit que es pronunciarà sobre aquesta qüestió dilluns, en la tercera sessió del judici, tot i que alguna documentació ja la rebutjat per no ser pertinent.

D'altra banda, el tribunal no ha acceptat que declari com a testimoni Lluís Puig. La defensa de Borràs ho havia demanat, juntament amb els altres dos consellers de Cultura que van coincidir amb Borràs al capdavant de la ILC, Ferran Mascarell i Santi Vila. El tribunal, com ja va fer al novembre, ha considerat que els altres dos testimonis ja serveixen per aclarir la causa i Puig, en estar a l'exili, no ofereix prou credibilitat.