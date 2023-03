L'eurodiputada i exconsellera Clara Ponsatí torna a ser a Barcelona dos dies després de ser detinguda pels Mossos i de ser deixada en llibertat quatre hores més tard, segons ha avançat 'Vilaweb' i ha pogut confirmar l'ACN. És la segona vegada que l'economista trepitja terra catalana cinc anys i cinc mesos després de marxar a l'exili pels fets de l'1-O. Dimarts, després de ser detinguda -acció que Ponsatí considera il·legal al·legant la seva immunitat parlamentària- el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena la va deixar en llibertat provisional i la va citar a declarar el 24 d'abril. Ahir, Ponsatí va assistir al ple del Parlament Europeu, on va aprofitar per retreure a la seva presidenta, Roberta Metsola, que no li defensés la immunitat.

Segons recull 'Vilaweb', avui Ponsatí ha passejat per l'Eixample i pel Raval amb total normalitat. Llarena li vol prendre declaració en relació al delicte de desobediència que se li atribueix, que no comporta presó. L'eurodiputada no ha aclarit, però, si acudirà a la cita del jutge. Segons ha pogut saber l'ACN, l'exconsellera i eurodiputada no té clar encara quants dies s'estarà a Catalunya. La setmana que ve no hi ha activitat al Parlament Europeu coincidint amb les festes de Setmana Santa. Demà Ponsatí té programades entrevistes amb mitjans de comunicació a Barcelona.