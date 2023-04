El Govern ha aprovat l'Estratègia del Pirineu, concebuda com el full de ruta per guiar el desenvolupament sostenible de vuit comarques pirinenques i de l'Aran els pròxims anys amb un segell i identitat propis, basada en la concentració de tots els nivells de l'administració i tots els agents socioeconòmics del territori. L'Estratègia s'estructura en vuit eixos temàtics, identificats a través d'un procés de participació, i proposa inicialment 14 projectes que tenen com a objectiu transformar i generar al seu voltant noves oportunitats de desenvolupament econòmic. A banda, el Consell Executiu també ha encarregat la redacció, durant aquest 2023, del Pla d'acció 2024-2030, per concretar el seu desenvolupament i fórmules de participació.

L'Estratègia del Pirineu abasta la Val d'Aran, el Pallars Sobirà, la Cerdanya, el Ripollès, el Berguedà, el Solsonès, l'Alt Urgell, el Pallars Jussà i l'Alta Ribagorça. Té com a objectiu ajudar a trobar nínxols de mercat per impulsar un model econòmic propi de desenvolupament sostenible, respectuós amb l'entorn natural i situant les persones al centre de les decisions. S'estructura en vuit eixos temàtics i prioritza el desenvolupament de diversos projectes transformadors per cada eix. Inicialment s'han proposat 14 projectes que han de beneficiar el màxim de persones i territoris del Pirineu, aprofitant les singularitats d'aquesta àrea, fomentant la cooperació publicoprivada i impulsant sectors estratègics. En concret, els vuit eixos temàtics tenen a veure amb l'habitatge, l'oferta formativa, la gestió forestal, la mobilitat, la innovació i qualitat en la producció agroalimentària, el turisme, l'esport i les energies renovables. El Consell Executiu també ha encarregat la redacció, durant aquest 2023, del Pla d'acció 2024-2030, que detallarà com es desenvoluparan els projectes de transformació, la participació dels diversos departaments de la Generalitat i les fórmules per fer-ne el seguiment. La redacció d'aquest Pla el durà a terme la Comissió Interdepartamental de Governança Rural, presidida pel Departament de la Presidència i vicepresidida pels departaments d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i de Territori.