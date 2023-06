Els alumnes catalans que van fer la Selectivitat 2023 estan pendents de saber la seva nota i també la nota de tall per accedir el curs vinent als estudis universitaris. Per aquest motiu, cal tenir ven apuntades dues dates al calendari.

Aquest 2023, gairebé 42.000 alumnes catalans es van matriculat a les proves d'accés a la universitat (PAU) que es van fer els dies, 7, 8 i 9 de juny. La xifra va ser un 3% més que el 2022 i dada rècord, segons el Departament d'Universitats. D'aquests 41.671 matriculats, el 78%, uns 32.700, procedien de Batxillerat, mentre que uns 4.200 van fer FP de grau superior i uns 4.800 venien d'altres vies. De tots els matriculats, habitualment es presenten finalment a les proves el 98% aproximadament. A la demarcació de Barcelona s'hi van matricular gairebé 32.000 estudiants, mentre que a Tarragona ho van fer uns 3.900, a Girona, 3.600, i a Lleida, 2.400.

Quan se sabran les notes de la selectivitat?

Els resultats dels exàmens de la selectivitat es faran públics el dijous 22 de juny del 2023. Per conèixer la seva nota, els alumnes hauran d'accedir al portal d’accés a la universitat. També és aquí on s'obté el certificat de les PAU amb les notes desglossades per assignatura. Es descarrega un certificat amb codi segur de verificació (CSV) que té la mateixa validesa que un original.

Dels presentats alumnes presentats a la selectivitat, al voltant del 95% aproven, i més d'un miler treuen més d'un 9 de nota.

Una vegada publicats els resultats de les PAU, qui vulgui revisar el seu examen o exàmens perquè no està d’acord amb la puntuació obtinguda, el podrà sol·licitar del 22 al 26 de juny. Les sol·licituds es realitzen al mateix portal d’accés. L’alumne podrà demanar una verificació de la qualificació o una nova correcció. Les dues opcions s’exclouen si es tracta de la mateixa matèria. És a dir, si demanes una verificació de Matemàtiques, no podràs demanar una nova correcció de Matemàtiques. Sí que es pot demanar una verificació de Matemàtiques i una nova correcció d’Història, per exemple. El resultat d’aquesta revisió es donarà a conèixer el 6 de juliol. També, qui vulgui veure l’examen, ho podrà fer del 6 al 10 de juliol, només si abans ha demanat la revisió.

Quan se sabran les notes de tall del 2023?

Tot i tenir les notes de la selectivitat a la mà, per conèixer les notes de tall definitiva, caldrà esperar fins a mitjans de juliol. La data exacte encara no s'ha fet pública, tot i que fa un any va ser el dia 13 de juliol. Les notes de tall varien d'un any a l'altre, segons la demanda que hi ha a cada carrera i universitat, però per fer-te'n una idea pots comprovar en aquesta taula següent les de l'any passat.

Recorda que quan surtin, Regió7 publicarà un cercador com aquest per ajudar-te a localitzar fàcilment la nota de tall del 2023 de cada carrera.