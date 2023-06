Les notes de la selectivitat 2023 estan ja disponibles des d'aquest dimecres, 21 de juny, un dia abans del previst. Inicialment, el Departament de Recerca i Universitats tenia previst publicar-les demà, dia 22, però finalment ho ha avançat unes hores.

Els resultats estan disponibles en aquesta adreça directa que s'ha habilitat especialment al portal d'accés a la universitat. L'enllaç està obert des de poc abans de les 6 de la tarda. La decisió s'ha pres, afirma el Departament, per evitar possibles col·lapses a causa de l'elevat nombre de connexions simultànies.

Com obtenir les notes de la selectivitat:

Accedint al portal oficial d'accés a la universitat trobaràs aquest enllaç. A dins, t'hauràs d'indentificar amb el teu DNI, NIE o passaport i la contrasenya que et van facilitar durant les PAU.

En el moment de la consulta dels resultats, els estudiants es poden descarregar el document personal acreditatiu de les seves qualificacions dotat amb un codi segur de verificació (CSV) que li dona la mateixa validesa que un original.

En els pròxims dies es coneixeran els resultats globals de les proves PAU i els alumnes que rebran una distinció del Govern per haver obtingut una qualificació superior o igual a 9 punts en la fase general.

Aquest 2023, gairebé 42.000 alumnes catalans es van matricular a les proves d'accés a la universitat (PAU) que es van fer els dies, 7, 8 i 9 de juny. La xifra va ser un 3% més que el 2022 i dada rècord, segons el Departament d'Universitats. D'aquests 41.671 matriculats, el 78%, uns 32.700, procedien de Batxillerat, mentre que uns 4.200 van fer FP de grau superior i uns 4.800 venien d'altres vies. De tots els matriculats, habitualment es presenten finalment a les proves el 98% aproximadament. A la demarcació de Barcelona s'hi van matricular gairebé 32.000 estudiants, mentre que a Tarragona ho van fer uns 3.900, a Girona, 3.600, i a Lleida, 2.400.

Tinc la nota, i ara què cal fer?

Una vegada publicats els resultats de les PAU, qui vulgui revisar el seu examen o exàmens perquè no està d’acord amb la puntuació obtinguda, el podrà sol·licitar del 22 al 26 de juny. Les sol·licituds es realitzen al mateix portal d’accés. L’alumne podrà demanar una verificació de la qualificació o una nova correcció. Les dues opcions s’exclouen si es tracta de la mateixa matèria. És a dir, si demanes una verificació de Matemàtiques, no podràs demanar una nova correcció de Matemàtiques. Sí que es pot demanar una verificació de Matemàtiques i una nova correcció d’Història, per exemple. El resultat d’aquesta revisió es donarà a conèixer el 6 de juliol.

I qui vulgui veure l’examen, ho podrà fer del 6 al 10 de juliol, només si abans ha demanat la revisió. Per sol·licitar-lo, l’alumne haurà d’enviar el document oficial de sol·licitud de revisió d’exàmens degudament omplert i firmat juntament amb una còpia del DNI a l’adreça electrònica coordinaciopau.reu@gencat.cat amb el tema ‘sol·licitud veure exàmens revisió PAU convocatòria ordinària o extraordinària’. Una vegada finalitzi el termini de sol·licituds, el 10 de juliol, s’enviarà un correu electrònic a l’estudiant informant-lo del dia, hora i lloc on haurà d’acudir per veure l’examen.

Les notes de tall

Una altra data important del calendari és la de les notes de tall. La nota de tall correspon a la de l’últim estudiant que ha obtingut plaça en un determinat grau. No és una nota fixa, sinó que pot variar cada any ja que resulta de la relació entre places disponibles a cada centre i el nombre de sol·licitants. De moment no es coneix la data en la qual es faran públiques les notes de tall 2023.

En la convocatòria 2022, les notes de tall es van publicar el 13 de juliol. De tota manera, els alumnes poden fer un primer càlcul de la nota de tall quan sàpiguen els resultats dels seus exàmens de selectivitat. Així mateix, per fer-se’n una idea, també es poden consultar les notes de tall de la selectivitat 2022.