L'exconseller d'Interior Miquel Sàmper ha enviat una carta a la direcció de Junts per comunicar que es dona de baixa per discrepàncies amb les últimes decisions del partit, segons ha avançat La Vanguardia. I es produeix just després que el 'no' de Junts a l'amnistia hagi bloquejat la llei al Congrés per forçar seguir negociant.

En una entrevista a 'Ser Catalunya', la presidenta de Junts, Laura Borràs, ha dit que es tracta d'una decisió personal de Sàmper i que no pot fer res més que respectar-la. Només ha afegit que en els últims mesos ha estat parlant amb l'exconseller de moltes qüestions.