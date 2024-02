Les víctimes de pederàstia han celebrat que els grups parlamentaris del PSC, ERC, Junts, els comuns i Ciutadans hagin aprovat portar al Congrés una proposició de llei perquè els delictes sexuals greus contra menors d'edat no prescriguin. Miguel Hurtado, el primer denunciant del cas Montserrat, ha destacat aquest pas "importantíssim" per protegir "generacions futures". Ha reconegut que hi ha un llarg camí per recórrer perquè "les lleis civils a Madrid no s'aproven soles", però s'ha mostrat optimista amb la possibilitat de fer canviar de parer el PP perquè "l'Estat disposi d'una llei de prescripció homologable a l'estàndard europeu".

Miguel Hurtado ha assegurat que el fet que el Parlament hagi donat llum verda a aquesta proposta suposa un gran avenç en la lluita que va iniciar-se ara fa vuit anys quan va sortir a la llum el cas Maristes i es van descobrir els “alts nivells d’impunitat que generava la prescripció”.

Ha reconegut que la mesura no beneficia directament les víctimes reconegudes fins ara, però ha afirmat que serà una eina cabdal per protegir “generacions futures”. Tot i que ha admès que es trobaran amb dificultats i que ara s’inicia un camí complex, s’ha mostrat disposat a treballar amb grups com el PP o Vox per aconseguir el seu suport.

“L’evidència científica, el dret comparat i les recomanacions d’organismes internacionals de drets humans avalen la nostra proposta”, ha recordat Hurtado. Ha opinat que aquests elements permetran que la iniciativa prosperi i l’Estat "pugui disposar d’una llei de prescripció homologable a l’estàndard europeu”. En aquest sentit, ha recordat que 14 dels 27 països de la Unió Europea ja han aprovat la imprescriptibilitat.

Convençut de poder aconseguir el suport del PP

Preguntat explícitament sobre el posicionament del PP, que aquest dimecres s’ha abstingut en la votació al Parlament, ha expresat la seva sopresa perquè ha recordat que la formació “històricament ha onejat la bandera dels drets de les víctimes de crims violents”. Així, ha atribuït el posiconament dels populars al fet que hagin rebutjat participar en la Comissió sobre Pederàstia a l'Església del Parlament i no hagin escoltat les opinions dels nombrosos experts que hi han participat.

Ha assenyalat que els populars han fet campanya per les excarceracions i per les reduccions de penes de la llei del 'Solo sí és sí', i ha avisat que “amb el tema de la prescripció s’està parlant de total impunitat perquè no hi ha una condemna judicial, ni antecedents penals i les persones autores d’aquests abusos fins hi tot poden seguir treballant amb menors”. Per tot plegat, ha considerat que la base social del PP “estarà perplexa".

Tot i això, s'ha mostrat confiat que podran redreçar el seu posicionament a través del diàleg: “"Esperem que passi com amb Ciutadans, que malgrat que no han participat en la comissió, els hem acabat convencent", ha apuntat.

A banda d'Hurtado, a la sessió plenària també hi han assistit d'altres víctimes de pederàstia, amb qui s'ha treballat la proposta, com Alexandre Palomas, Esther Pujol i Jordi de la Mata, que han estat aplaudides per l'hemicicle.