Alemanya ha legalitzat aquest divendres la possessió i el consum de cànnabis amb algunes restriccions. Segons el comunicat del Bundestag, la nova llei permetrà als adults posseir fins a 50 grams de cànnabis per al seu consum privat i fins a 25 grams quan estiguin en espais públics.

La norma s'ha aprovat per 407 vots a favor, 226 en contra i quatre abstencions. A partir d'ara, estarà permès el cultiu privat, el cultiu comunitari no comercial i la distribució "controlada" de cànnabis per a associacions cannàbiques. El govern alemany defensa que la legalització busca "frenar el mercat il·legal" i "millorar la protecció de la salut".