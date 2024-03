Revolta Pagesa diu que mentre no tingui una resposta als punts plantejats a la trobada amb Acció Climàtica mantindran les diferents mobilitzacions convocades arreu del país. A Puigcerdà, una vuitantena de tractors mantenen el tall a la frontera. En aquest sentit, des de Revolta Pagesa animen al sector agrícola i ramader a sumar-se als talls i sumar esforços de manera conjunta. La plataforma insisteix que l'absència del conseller David Mascort a la trobada va fer minvar els ànims i les expectatives i creuen que amb la seva presència la reunió hauria estat "molt més profitosa". De la seva part, Mascort va excusar a través de la xarxa 'X' la seva presència per una qüestió de tipus personal. Dos punts clau per desencallar la situació estan relacionats als ajuts per la sequera i les restriccions, i també la millora del sistema FotoDUN.

Els ramaders cerdans sospesen allargar el tall de la frontera dos dies més La plataforma Revolta Pagesa ha fet públic un comunicat per valorar la trobada que representants seus van mantenir dimarts a la tarda amb el Departament d'Acció Climàtica. Assenyalen que continuen les mobilitzacions al carrer a l'espera de poder traslladar, de forma directa al conseller Mascort, les demandes que passen, per una banda, pel canvi de nom de la conselleria. Consideren que tot i ser simbòlic és important ja que representaria un gest de "consideració i reconeixement" al sector. A Mascort també li volen demanar la dimissió o cessament de Samuel Reyes, director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i Jordi Molist, director de l'àrea d'abastament de l'ACA, a qui assenyalen com a responsables de la "nefasta gestió" de l'aigua del país. També demanen la constitució d'Acords de Govern que permetin definir un pla de xoc que aporti "solucions reals i a curt termini", donada la situació crítica del sector. A partir d'aquí, la plataforma apunta que la trobada va passar a ser una reunió tècnica per treballar alguns dels punts acordats en la primera reunió. Asseguren que el Departament es va comprometre a respondre en un termini de 24 a 48 hores als condicionants per optar als ajuts de sequera i també a recopilar informació de sistemes alternatius, com ara Sentinel, en ús a Castella la Manxa, per a complementar el sistema FotoDUN. D'altra banda, també es va demanar que el conseller Mascort, en qualitat de president de la Taula Agrària, convidi a la Plataforma a ser-hi present a la propera sessió. A la Taula Agrària només hi participen les organitzacions que ha aconseguit representació a partir de les eleccions agrícoles i en aquest cas són Unió de Pagesos i JARC.