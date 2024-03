La vuitantena de ramaders que des de dimarts al matí tallen la frontera als transportistes a Puigcerdà han passat la nit a la carretera i sospesen allargar la concentració dos dies més. La raó de l'enrocament és el resultat negatiu amb què van sortir de la reunió amb el departament d'Agricultura els representants de la Plataforma Pagesa aquest dimarts al vespre.

Els pagesos cerdans han passat la nit freda de febrer, amb una temperatura mínima d'un grau a la capital cerdana, fent relleus i escalfant-se en fogueres en una carpa instal·lada ja dimarts. El portaveu de la Plataforma Pagesa, Josep Altimiras, ha emfatitzat que "de moment som aquí, anem aguantant; ara arribarà més gent i de moment res no ha canviat". Durant la nit els ramaders han anat i vingut fent torns per mantenir viva la concentració. Altimiras ha admès que ara per ara no saben fins quan tindran els tractors aturats a la carretera N-152, en l'enllaç entre l'entrada de Puigcerdà i la frontera amb l'estat francès: "no sabem res encara, de moment continuem aquí i els responsables parlaven de potser allargar la petició de la concentració". En aquest sentit, el primer permís demanat a les autoritats expira aquest dimecres al vespre.

Des de l'inici del tall la circulació dels veïns de Cerdanya s'ha anat desplaçant als camins, carreteres i carrers secundaris que volten la vila. Els cerdans han voltejat l'accés principal de Puigcerdà per evitar el possible bloqueig pels tractors i els camions que no han continuat ruta i han quedat a la zona.

En l'àmbit de Catalunya, Revolta Pagesa ha dit que mentre no tingui una resposta als punts plantejats a la trobada amb Acció Climàtica mantindran les diferents mobilitzacions convocades arreu del país. En aquest sentit, animen al sector agrícola i ramader a sumar-se als talls i sumar esforços de manera conjunta. La plataforma insisteix que l'absència del conseller David Mascort a la trobada va fer minvar els ànims i les expectatives i creuen que amb la seva presència la reunió hauria estat "molt més profitosa". De la seva part, Mascort va excusar a través de la xarxa 'X' la seva presència per una qüestió de tipus personal. Dos punts clau per desencallar la situació estan relacionats als ajuts per la sequera i les restriccions, i també la millora del sistema FotoDUN.