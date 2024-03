Plaja subratlla que per sortir de l'emergència cal estudiar el context

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha subratllat que per sortir de la fase d'emergència per sequera s'ha d'estudiar el context. Ho ha desvinculat així de l'assoliment exclusivament d'un determinat valor pel que fa al volum embassat. De fet, ha insistit que "no té sentit" aixecar l'emergència per tornar-hi al cap d'uns dies. Per ara, ha afirmat que no "està previst" que hi hagi cap flexibilització de les mesures però ha garantit que quan es pugui es farà perquè "no hi ha cap interès" en allargar restriccions. Plaja ha plantejat també que no és el mateix tenir unes reserves al 16,5% a les portes d'un estiu amb previsions de poca pluja, que al setembre, quan s'està entrant en una estació històricament humida.

El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, plantejava aquest dimarts a 'El Periódico' que no es retiraria l'emergència si el volum embassat no supera "per bastant" el llindar del 16% i hi afegia: "Si es compleixen les prediccions per a aquesta setmana i la següent sí que ho podem fer".

En la roda de premsa posterior al Consell Executiu, Plaja com el conseller, ha afirmat que superar el 16% del volum embassat, com ha passat al sistema Ter-Llobregat, no implica automàticament aixecar la fase d'emergència. La portaveu ha explicat que no és una qüestió de xifres sinó que s'han d'estudiar altres condicionants. En tot cas, ha assegurat que "no hi ha cap interès ni voluntat" d'allargar la situació d'emergència i ha garantit que es flexibilitzarà quan es pugui perquè el Govern és conscient dels perjudicis que provoquen les restriccions tant a les persones individuals com al sectors econòmics.

Ha insistit però que s'ha de tenir en compte el moment i el context i la realitat és que s'està a les portes de l'estiu, estació històricament seca. "No és el mateix les reserves al 16,5% al maig, a les portes de l'estiu amb previsions que no són bones que al setembre, a les portes d'una estació humida", ha manifestat.

És per això que Plaja ha defensat que no té sentit sortir de l'emergència "per un període curtíssim" i ha asseverat que la població necessita "missatges clars i no contradictoris". A més, ha manifestat que és "impossible" predir les previsions meteorològiques a llarg termini.

D'altra banda, ha recordat que el pla de sequera recomana sortir de l'emergència quan s'estigui a prop d'assolir els volums marcats per a la situació d'excepcionalitat.

Amb tot, ha esperat que continuï plovent i que es donin les condicions per poder sortir de l'emergència "al més aviat possible". Plaja ha recordat també que aquesta decisió s'haurà de prendre en el marc de la comissió interdepartamental per la sequera.