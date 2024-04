La casa dels huskys: el nou imant dels tiktokers

Impossible no parar-se en sec davant de l’aparador. La mateixa cara d’incredulitat que cada vegada que escoltes parlar a Rubiales. Com si t’haguessis teletransportat a Sibèria: darrere del vidre s’intueix una caseta de fusta, tele amb trineus de fons i quatre huskys més contents que el Pancho, el gos de la loteria. Es deixen acariciar amb altivesa de diva i posen amb més facilitat que Elsa Pataky. Fa temps que aquests gossos es guanyen les txutxes amb la suor dels seus selfies. S’han convertit en l’últim imant dels tiktokers.

Després de la febre dels cat cafes (a Gràcia n’hi ha dos), ara s’expandeix pel món la seva versió canina: locals amb gossos amfitrions amb què jugar i posturejar. A Bangkok hi ha un Neverland amb una vintena de huskys i un Big Dog Cafe amb gossos XXL. A Edimburg hi ha el Chihuahua Cafe i els seus set minigossos residents. Fa només vuit mesos va obrir a Barcelona un Corgi Cafe i ja busquen local per al segon.

Husky House han batejat aquesta miniestepa siberiana de Barcelona (Colomines, 6). La casa dels huskys. És un pou sense fons de vídeos virals. La solen etiquetar com a #dogcafe. "Però no és una cafeteria –insisteix la Natalia diàriament–. És una petita acadèmia". "Aprèn dels huskys siberians de la gent de Sibèria", resumeix a Instagram. "El meu objectiu és ensenyar a la gent com són aquests gossos. Perquè puguin decidir si realment poden cuidar-los o no", diu.

Natalia Suslova, 35 anys. En fa cinc que se sent com Shakira, riu. Tothom desenfunda el mòbil sense dissimulació quan treu a passejar els seus quatre huskys (tres hores al dia). Ella ni s’immuta. Es va criar en una granja de Sibèria. La seva família té allà 18 malamutes d’Alaska i dos huskys. Ha arribat a sortir al carrer a 46graus sota zero, recorda. "Es pinta com el lloc més fred del món i ho és". Però també té estius de 40 graus, jura. Només dues setmanes a l’any de calor, humitat de pantà i molt mosquit "que et vol matar", resumeix la seva infància d’extrems. "¿És una broma? –va pensar quan la van portar de vacances a la costa per primera vegada–. Això existeix i vivim allà?". Fa 15 anys que va venir a estudiar disseny gràfic a Barcelona i ja no va tornar a passar fred.

"A Rússia o als EUA –explica la Natalia– és un gran problema. Són gossos bonics, però de molta feina al darrere". Cal passejar-los almenys dues hores al dia. "Les protectores estan pleníssimes de huskys, sobretot als EUA. I molta gent que ve aquí és dels EUA". Just acaba d’entrar una família de Los Angeles. "Trobem a faltar el nostre gos", justifiquen les seves ganes canines. I els nens es llancen a acariciar els huskys amb ànsies de jonqui.

"Són siberians autèntics, tenen cinc anys i són tots germans". Valentina Okhotnikova, l’altra coamfitriona, va presentant les estrelles canines als nouvinguts. "Tenim una femella i tres mascles". Ella és la Sherly, la més petitona, però la de més caràcter. "La reina de la casa". El Shen és el més mandrós: o menja o dorm. El marronet és el Shining, "el més dolç". I el Sherman és el líder del grup. Si et posa la pota a sobre i t’empeny amb totes les seves forces, significa que els estàs acariciant bé. En segons, els quatre es posaran en formació de selfie. "Fer fotos és el seu exercici favorit –diu la Natalia–, perquè només s’han d’asseure i ja reben un premi".

En aquesta Husky House s’ofereixen "experiències" d’una hora a través d’Airbnb (per 20 € inclouen gominoles per als gossos i begudes per als humans). També s’hi pot entrar sense reserva (si no està ple): 9,99€ (entrada bàsica) i 11,99 € (amb beguda) per mitja hora. Fins i tot venen clauers fets amb pèl dels huskys residents. La Natalia assenyala les alfombres peludes. "El col·lectem, el rentem i fem coses". És molt comú a Sibèria, assenyala.

Que per què paga la gent per estar amb huskys aliens? Perquè volen tenir un gos, però no poden–respon la Natalia–. O estan aquí de vacances i troben a faltar les seves mascotes. Hi ha qui ve a preparar-se per tenir un husky. I gent que els diu que només els vol acariciar, que li és igual la informació. "El preu és el mateix –els respon la Natalia–, però jo continuaré parlant perquè és important".

Entre fotos i magarrufes peludes, et van impartint una masterclass exprés. Curiositats? Si ve de visita algun nen i comença a plorar, el Shining i el Sherman udolaran. Van començar a fer-ho amb dos anys i mig, explica la Natalia. "És un instint, no es pot ensenyar". Antigament –els justifica– els huskys exercien de cangurs per als nadons siberians: quan el nen començava a plorar, ells udolaven per avisar els adults.

Aquesta seria la cafeteria preferida de la difunta Isabel II: és impossible no ensopegar aquí amb un dels seus gossos favorits. Així es diu, de fet: Corgi Cafe (Indústria, 78). La seva "propietària" –això posa en la web– és la Juice, una altra habitual de les xarxes a quatre potes. "Per a mi és més important servir bon menjar –s’encongeix d’espatlles el CEO consort, Anton Ustimenko–. Però ve molta gent a veure els gossos".

N’hi sol haver tres que ronden per la cafeteria. El Juice, el Matcha (és el gosset de la Lucía, una de les cambreres) i el Dior, "el gos amb classe", riuen. És del Mark, un altre cambrer. "A veure si arribem als 30", com la monarca britànica, diu la Lucía. Tot i que "tota raça –asseguren– és benvinguda". Als gossos clients els ofereixen joguines, premis, fins i tot llit comunal. Ja estan buscant un local més gran per obrir a Barcelona un segon Corgi Cafe.