L’enquesta preelectoral de Catalunya del Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (Gesop) per a El Periódico, del mateix grup editorial que aquest diari, ha posat davant el mirall de la ciutadania els tres candidats amb més possibilitats de presidir la Generalitat després de les eleccions del 12 de maig. Qui té més capacitat o competència per gestionar els problemes de Catalunya? Doncs, a ulls de l’electorat, tot depèn de per a què. Salvador Illa queda per davant en capacitat per negociar amb el Govern central i per aconseguir un millor finançament, mentre que Carles Puigdemont pren avantatge quan es pregunta per qui està més preparat per ser president o té les idees més clares del que convé a Catalunya. L’actual cap del Govern, Pere Aragonès, obté un suport similar sigui quin sigui l’aspecte pel qual es pregunta.

Però si una dada crida l’atenció d’aquest exercici és l’enorme indefinició dels catalans a l’hora d’assenyalar qui pot gestionar millor el dur episodi de sequera que es viu a Catalunya, amb restriccions en marxa i d’altres en l’horitzó estival si no plou. Gairebé la meitat de l’electorat, el 45%, no confia en cap d’aquests tres candidats per abordar l’emergència hídrica. Dels que sí que confien en algun d’ells, el 23% prefereix Illa, el 20% tria Aragonès i el 12% es queda amb Puigdemont. La sequera és, amb diferència, el tema en què els catalans confien menys en l’expresident i candidat de Junts.

Els catalans confien més en Illa però veuen Puigdemont més ben preparat / EP

Les idees més clares

En canvi, els electors sí que enalteixen les qualitats i la preparació de Puigdemont per ser president. El 27% dels enquestats pel Gesop opinen que és el més preparat per a aquesta responsabilitat i el mateix percentatge considera que és qui té idees més clares sobre el que convé a Catalunya. En la preparació el segueix de prop Illa (23,6%) i es queda una mica més allunyat Aragonès (21,3%). Quant a les idees clares del país, el candidat d’ERC (21%) supera en un punt el socialista (20,2%). En aquestes respostes pot influir el fet que Puigdemont i Aragonès ja tinguin experiència de gestió a la Generalitat, a diferència d’Illa, tot i que també en els dos aspectes es constata una important indefinició entre els votants: tres de cada 10 entrevistats no confien en cap dels tres aspirants.

El punt fort del candidat del PSC és la marca de partit i el fet que comparteixi carnet amb el president del Govern central, ja que les dues carpetes en què surt més ben parat en aquest examen dels catalans són les que impliquen negociar amb el Gabinet de Pedro Sánchez. De fet, quatre de cada 10 catalans creuen que és el més capacitat per dialogar amb l’Executiu central (40,4%), gairebé el doble que els que aposten per a aquesta matèria per Puigdemont (22%) i per Pere Aragonès (20%).

Més igualtat hi ha quan es pregunta qui podria aconseguir un millor finançament per a Catalunya. El 28,3% de l’electorat assenyala Illa, el 26,4% aposta per Puigdemont i el 22,1% prefereix Aragonès. Cal tenir en compte que un de cada quatre catalans no tria cap dels tres. Un exercici curiós és comprovar per qui es decanten en cada pregunta els votants de cada partit. Òbviament, els electors del PSC escullen sempre Illa, i els de Junts, Puigdemont. Els d’ERC també són bastant fidels a Aragonès, però creuen que Illa negociaria millor amb l’Estat.

Suport transversal a Illa

Els simpatitzants de Comuns Sumar i de Ciutadans confien també en el candidat socialista en totes les matèries. Els afins a la CUP veuen amb més bons ulls Puigdemont excepte per gestionar la sequera, aspecte en el qual prefereixen Aragonès. Els votants del PP advoquen per Illa per a tot, però consideren Aragonès més preparat per ser president. Molt més cridaneres són les respostes dels que voten Vox. Confien més en Illa per negociar amb Sánchez i creuen que és qui té les idees més clares del que convé a Catalunya. Però veuen Aragonès més preparat per ser president de la Generalitat i per gestionar la sequera. I de Carles Puigdemont opinen que seria el que podria aconseguir un millor finançament autonòmic.