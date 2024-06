El PSC diu que Rull és president gràcies a una "minoria de bloqueig" independentista i avisa que no és "operativa"

La diputada del PSC al Parlament Alícia Romero ha criticat que els vots que han permès investir president de la cambra Josep Rull aquest dilluns formen part d'una "minoria de bloqueig" que "no és una majoria operativa" per governar Catalunya. Rull ha estat elegit amb els vots de Junts, ERC i la CUP, la qual cosa ha barrat el pas al PSC, que és el grup majoritari al Parlament. Romero ha assenyalat que aquest bloc independentista "ja va fracassar" la passada legislatura, quan tenia majoria absoluta, i ha reivindicat deixar pas a un acord d'esquerres.

"La resposta a aquesta minoria de bloqueig, que no té possibilitat de fer govern i no és una majoria operativa, és articular una majoria progressista liderada pel PSC conjuntament amb ERC i els comuns", ha assegurat en roda de premsa després del ple de constitució del Parlament. Segons ha dit, aquesta és la "prioritat única" dels socialistes, que treballaran per investir president el seu primer secretari, Salvador Illa.

Per als socialistes, això és el que va votar la ciutadania el passat 12 de maig i correspon al PSC liderar una majoria d'esquerres "que sí suma al Parlament de Catalunya", ha indicat. L'independentisme, en canvi, "el que pot fer com a màxim és aspirar a bloquejar", ha advertit, i ha afegit que espera que "això no succeeixi".

De fet, ha donat per fet que Rull, que haurà de proposar un candidat a president de la Generalitat, "té clares quines són les regles democràtiques" i no bloquejarà un intent d'investidura d'Illa. "Nosaltres treballarem amb tenacitat i humilitat per aconseguir aquesta majoria progressista. Veurem si aquest treball ens porta a aquest camí", ha afegit.

Mesa "antirepressiva"

L'independentisme ha impedit que el PSC presidís el Parlament amb l'argument que calia una Mesa "antirepressiva". Romero els ha retret que va ser un govern socialista el que va indultar els polítics condemnats pel referèndum de l'1 d'octubre de 2017 i que l'actual executiu espanyol, del PSOE amb Sumar, ha donat suport a l'amnistia. "Si algú ha donat mostres de voler que la normalitat arribi a Catalunya hem estat els socialistes", ha defensat.

Romero també ha explicat que s'han assabentat de l'acord independentista al migdia i ha revelat que havien ofert a ERC presidir el Parlament amb la intenció de facilitar la "majoria progressista" que busquen i possiblement aplanar la investidura d'Illa. Ha afirmat, però, que no han parlat d'aquesta hipotètica investidura amb els grups parlamentaris, tot i que ha confiat que el moviment d'aquest dilluns de Junts, ERC i la CUP "no prefiguri" com actuaran si Illa s'hi presenta.