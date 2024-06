Els comuns retreuen a ERC i la CUP haver "preferit" que "un partit conservador i de dretes" presideixi el Parlament

El diputat dels comuns David Cid ha retret a ERC i la CUP que hagin "preferit" que la presidència del Parlament la tingui "un partit conservador i de dretes com Junts". Així ho ha dit durant una roda de premsa després que s'hagi configurat la nova Mesa del Parlament, amb majoria independentista i presidida per Josep Rull.

Segons Cid, ERC tenia una majoria suficient per presidir la Mesa però "hi ha renunciat". El diputat dels comuns ha subratllat que ara la prioritat és aconseguir "un acord de continguts" per forjar un pacte de govern "progressista". Fins que no hi hagi les majories suficients Cid no creu que s'hagi de convocar un debat d'investidura i ha demanat "estalviar-se sainets".