ERC celebra la configuració de la Mesa "antirepressiva" i reitera que el seu objectiu no era presidir el Parlament

La portaveu parlamentària d'ERC, Marta Vilalta, ha celebrat la configuració de la Mesa "antirepressiva". Durant una roda de premsa al Parlament aquest dilluns al vespre, després que es constituís la cambra, Vilalta ha reiterat que l'objectiu d'ERC no era tenir-ne la cadira presidencial, sinó la constitució d'aquest òrgan "antirepressiu".

A Esquerra haurien preferit que la suma de partits fos més àmplia, i s'hagués inclòs PSC i Comuns-Sumar, però Vilalta ha afirmat que no ha estat possible per culpa de "vetos creuats". El grup republicà ha remarcat la "satisfacció" de la votació final d'una Mesa que presidirà Josep Rull (Junts). La portaveu d'ERC ha insistit en desvincular l'acord d'avui de les negociacions per a una investidura.