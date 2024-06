El PPC presentarà un recurs al TC pels vots delegats de Puigdemont i Puig en l'elecció de la Mesa del Parlament

El diputat del PPC Alejandro Fernández ha demanat la paraula per avançar que el seu partit presentarà un recurs d'empara al Tribunal Constitucional (TC) per haver permès que els diputats de Junts Carles Puigdemont i Lluís Puig votin de manera delegada en l'elecció dels membres de la Mesa del Parlament. L'alt tribunal va decidir la setmana passada tombar el vot telemàtic que exercia Puig durant la legislatura passada. En la mateixa línia, el diputat de Vox Joan Garriga també ha demanat la paraula per criticar que se'ls accepti una delegació de vot tot recordant que el reglament només ho permet per als casos d'embaràs o de malaltia de llarga duració.

Garriga també ha demanat una reunió de la Junta de Portaveus perquè la Mesa d'Edat reconsideri la decisió, però el president de la Mesa d'Edat, Agustí Colomines, li ha respost que no és possible una reunió de la Junta de Portaveus quan els grups parlamentaris no estan ni constituïts.

Poc abans que comencés la sessió al Parlament, Vox ja ha avist que ja té preparada la querella contra el vot delegat de Puigdemont i Puig. El TC va tombar el vot telemàtic de Puig la setmana passada però amb anterioritat també havia rebutjat el vot delegat del diputat de Junts exiliat a Brussel·les.

Aquest dilluns, les votacions per escollir els membres de la Mesa es fan mitjançant paperetes que els diputats dipositen en una urna. El diputat de Junts Albert Batet ha estat l'encarregat d'introduir a la urna les paperetes de Puigdemont i de Puig.