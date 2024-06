Les tres vies per a la investidura: Illa, Puigdemont i l'as a la màniga de Junts

Amb el Parlament ja constituït, el següent pas és la investidura del proper president de la Generalitat. Segons la llei de presidència, que regula la seva elecció, és potestat del president de la Cambra fer una ronda de consultes amb els grups parlamentaris i proposar un candidat en els 10 dies hàbils posteriors, és a dir, abans del 25 de juny. Aquesta funció l'haurà d'assumir a partir d'aquest dimarts el nou cap del Parlament, Josep Rull, que tindrà tres opcions sobre la taula: nomenar el guanyador de les eleccions, Salvador Illa; designar el seu propi líder, Carles Puigdemont; o activar el rellotge sense candidat malgrat el temor que s'esgoti el temps i es convoquin noves eleccions.

Els republicans, que aquest dilluns van pactar amb Junts i la CUP per mantenir la majoria independentista de la Mesa del Parlament -tot i haver-la perdut a les urnes-, ja han anunciat que sotmetran a una consulta interna si permeten amb els seus vots que Illa arribi al Palau de la Generalitat. Una possibilitat no exempta de condicions, ja que ERC demana a canvi un finançament singular -és a dir, que el Govern passi a recaptar els impostos, a l'estil del concert basc- i avenços al referèndum. Es tracta de dues demandes difícils per al PSC i que necessitaran negociacions a foc lent.

Per aquest motiu, Jordi Turull ha deixat clar el guió dels propers dies: "No volem fer un Feijóo", ha manifestat en una entrevista a TV3, fent referència a la investidura fallida a què es va sotmetre el líder popular el mes de setembre passat. Així, ha donat per fet que no farà el pas de demanar la seva investidura fins a tenir els suports lligats i ha reptat Illa a ser el primer si està convençut de tenir els vots necessaris per superar el tràmit.

Junts també contempla poder presentar a la investidura el seu candidat, Puigdemont, tot i que les seves opcions reals d'arribar a la presidència són remotes. Amb 35 diputats i sense majoria independentista, el líder de Junts no només necessita ERC i la CUP, sinó també una abstenció del PSC. Illa ja ha descartat aquesta possibilitat -en una entrevista a La 2 ho ha arribat a fer fins i tot en quatre idiomes- i ha assegurat que insistir-hi és "perdre el temps". Però els postconvergents mantenen que la "restitució" del seu líder és possible i juguen amb la dependència del Govern de Pedro Sánchez dels set parlamentaris de Junts al Congrés.

3. L'«acte equivalent»

Puigdemont va firmar aquest compromís durant la campanya: tornaria a Catalunya per assistir a la investidura del proper president de la Generalitat, fos ell o no el candidat, i estigués com estigués la llei d'amnistia. Però tornar per ser derrotat a la Cambra catalana o per a la investidura del seu contrincant, i davant el risc de ser detingut perquè encara no s'ha retirat l'ordre de detenció que pesa sobre ell, no semblen les millors cartes amb què jugar.

Arribats a aquest punt, què passa si ni Illa ni Puigdemont decideixen fer el pas a primera instància i esperar? Podria haver-hi una altra opció sobre la taula, ja que hi ha un precedent en què es va activar el rellotge cap a noves eleccions -hi ha un termini de dos mesos- sense necessitat que un candidat es presentés a la investidura. Es tracta del mecanisme que van assenyalar els lletrats després de la inhabilitació de l'expresident Quim Torra per evitar el bloqueig parlamentari, i que consistia a fer un "acte equivalent" a una investidura fallida, comunicant als grups la inexistència de candidatura efectiva i l'inici del compte enrere. Aquest podria ser l'as a la màniga de Junts, que ara controla els temps des de la presidència de la Cambra catalana, per posar el comptador en marxa sense necessitat de desgastar el seu líder.