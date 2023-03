"Els tirans han de pagar pels seus crims". Així ha celebrat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que el Tribunal Internacional de La Haia hagi emès una ordre de detenció contra el president rus, Vladimir Putin, per la deportació il·legal d'infants. El cap del Govern ha destacat que la justícia universal avanci, i ha afegit que espera que la detenció de Putin acabi "amb èxit". Ha afegit que tant de bo finalitzi la guerra a Ucraïna i se'n "depurin les responsabilitats". Aragonès ha fet les declaracions a les portes del Palau de Justícia de Buenos Aires, on minuts després s'ha reunit amb la jutgessa María Servini, destacada per perseguir els crims de lesa humanitat arreu del món, especialment els del franquisme.

Les declaracions d'aquest divendres a la tarda (hora catalana) i la reunió amb Servini han encetat l'agenda d'Aragonès de la tarda argentina. En marxar del Palau de Justícia, encapçalarà l'acte d'inauguració de la nova delegació de la Generalitat a l'Amèrica Llatina. L'acte comptarà amb els parlaments de la consellera d'Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret i Aleu, i del delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya al Con Sud, Josep Vives. El cap de l'Executiu s'encarregarà de cloure l'acte.