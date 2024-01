La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha assegurat aquest dijous a 'El Matí de Catalunya Ràdio' que la creació d'un gran premi de Fórmula 1 a Madrid no té per què anar en detriment de Barcelona. "El capital és lliure i decideix on instal·lar-se, i no té res a veure amb estar a un lloc o a un altre, es pot instal·lar a les dues ciutats", ha dit. "No demanaré perdó perquè la F1 ve a Madrid", ha sentenciat.

Ayuso ha insistit que la Fórmula 1 de Madrid es finançarà a través d'inversors privats i mitjançant IFEMA, que "té diners per poder treballar amb això", però no hi haurà "ni un euro públic".