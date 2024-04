Els fiscals no compareixeran a la Comissió Koldo del Congrés dels Diputats

Els tres fiscals que estaven citats a la Comissió d'Investigació del Congrés dels Diputats per la compra de material sanitari durant la pandèmia, la coneguda com a Comissió Koldo, no compareixeran finalment a la cita. Els tres fiscals, entre ells el fiscal en cap anticorrupció, Alejandro Luzón, estaven citats pel PSOE, però finalment, i a petició del fiscal general de l'Estat, els socialistes han demanat que en siguin exclosos, i la comissió ho ha acceptat. PSOE, PP, Vox, PNB i Grup Mixt han votat a favor de la petició, mentre que ERC i Junts hi han votat en contra. Bildu no ha participat a la votació.

El president de la comissió, Alejandro Soler, ha explicat que ha rebut una carta del fiscal general de l'Estat, Alvaro García Ortíz, valoran la "idoneïtat" de la declaració dels tres fiscals.

Soler ha recordat que la presència de fiscals a comissions d'investigació és "jurídicament correcta", i si bé ha admès que "no poden parlar de procediments judicials en curs" sí poden fer-ho d'altres qüestions "relacionades amb les seves opinions sobre la compra de material, les llacunes que existeixen, les millores per part de l'administració o de la legislació vigent".

Tot i això, en aquest cas, i a petició del fiscal, el grup socialista, que era el proponent, ha plantejat l'exclusió dels tres fiscals i "de manera majoritària" s'ha acceptat la petició.

Soler també ha opinat que, al seu parer, aquesta circumstància no obre la porta a que en el futur altres fiscals puguin també maniobrar per no declarar a comissions d'investigació. "No cal predeterminar tot allò que jurídicament sigui correcte. El Congrés en el futur, i en funció de les circumstàncies, valorarà".