El govern espanyol aprovarà un pla per indemnitzar les víctimes de pederàstia de membres de l'església

El govern espanyol té previst aprovar aquest dimarts un pla del ministeri de Presidència i Justícia que contempla indemnitzar víctimes de pederàstia de membres de l'església, els casos dels quals estiguin prescrits penalment, segons han avançat 'El Periódico' i 'El País' i ha confirmat l'ACN. El pla dona resposta a l'informe del Defensor del Poble sobre abusos sexuals en l'àmbit de l'església i s'articula en cinc pilars: reconèixer i reparar; atendre les víctimes; prevenir; formar i sensibilitzar i informar i investigar. El pla contempla també organitzar un acte d'estat de reconeixement a les víctimes i la voluntat, ja explicada pel president del govern espanyol, que la responsabilitat civil no prescrigui.

L'esborrany d'aquest pla contempla, segons els dos diaris, que la millor fórmula d'indemnització a les víctimes seria aquella en què hi participés l'Església. En concret, aposta per crear un òrgan independent de caràcter temporal per a la reparació de les víctimes els casos de les quals hagin prescrit, l'agressor hagi mort o no s'hagi pogut seguir un procediment contra ell. L'equip estaria integrat per especialistes i exigiria la col·laboració de l'Església per fer-se càrrec de tota o part de la compensació.

Si la institució eclesiàstica no hi participa, s'hauria d'aprovar un procés administratiu per reconèixer la condició de víctima i les mesures adequades. En aquest cas, el pla planteja una col·laboració entre l'Estat i les comunitats.