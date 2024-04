Les reaccions a la investigació a la dona de Sánchez: el PP demana explicacions al president espanyol, que diu que "confia en la justícia"

Les reaccions a l'obertura de diligències per part del jutjat 41 de Madrid contra la seva dona, Begoña Gómez, fruit d'una denúncia de Manos Límpias han trigat poc a arribar. El president espanyol, Pedro Sánchez, ha mostrat la seva confiança "en la justícia", mentre que el PP li ha demanat una compareixença "immediata" per donar explicacions al respecte.

"En un dia com avui, i després de les notícies que he conegut, malgrat tot, segueixo creient en la justícia", ha afirmat durant la sessió de control i en resposta a una pregunta del portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, sobre la guerra bruta contra l'independentisme. Sánchez ha insistit: "En un dia com avui, segueixo creient en la justícia, en la seva autonomia i independència, en la separació de poders, i puc garantir que en el moment en què vam entrar a la Moncloa van sortir totes aquestes corrupcions que efectivament avergonyeixen els demòcrates".

Sánchez ha respost d'aquesta manera a la pregunta de Rufián, que ha apuntat que el president espanyol sent avui a les seves pròpies carns "la guerra bruta". Li ha recordat que fa 10 anys que el ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, "es va posar en un despatx a conspirar" per "perseguir, espiar, pegar i difamar l'independentisme".

El PP demana explicacions a Sánchez

Per la seva banda, la diputada Esther Muñoz ha demanat al president que comparegui "de forma urgent". A parer seu, el problema no és Gómez, sinó el fet que l'executiu aprovés finançament per empreses "recomanades" per ella. Tot i això, no ha descartat cridar a la mateixa Gómez a la comissió d'investigació del Senat sobre el 'cas Koldo' de corrupteles en pandèmia. "Deixem obertes totes les portes", ha remarcat.

Segons els populars, el govern espanyol ha intentat tapar el que s'ha conegut aquest matí amb la designació de la vicepresidenta Teresa Ribera com a candidata del PSOE a les europees. Així mateix, Muñoz ha remarcat que el cap de l'executiu ha marcat "de pressa i corrents" de la sessió de control celebrada aquests matí a la cambra baixa per preparar la compareixença que ells demanen.

Des del PP consideren que qui posa al "focus" a Gómez no és el PP, sinó el mateix Sánchez amb el seu "silenci". "El que ha de fer és sortir i donar explicacions", ha reiterat la dirigent popular. Així mateix, ha recordat que els socialistes acumulen múltiples "escàndols" de corrupció relacionats amb el 'cas Koldo' i amb "l'entorn familiar" de Sánchez.

"Tenim al seu sogre, que s'enriqueix amb aquelles saunes, que tots sabem a quin tipus de saunes em refereixo, al seu pare, que s'enriqueix amb fons NextGeneration, tenim al seu germà, que curiosament ha mudat el seu domicili a 16 kilòmetres d'Espanya, a Portugal, només per no pagar impostos a Espanya (...) i per descomptat els escàndols al voltant de les activitats de la seva dona, Begoña Gómez", ha enumerat Muñoz.