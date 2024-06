El Suprem pregunta a les parts si pot aplicar l'amnistia a Puigdemont un cop publicada al BOE

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha sol·licitat a la Fiscalia que informi sobre com afecta la llei d'amnistia l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, sobre qui segueix vigent i activa l'ordre nacional de detenció que va adoptar contra ell.

Amb l'entrada en vigor de la llei d'amnistia, el magistrat ha donat cinc dies a les parts perquè es pronunciïn sobre com caldria aplicar la norma respecte a Carles Puigdemont i els altres líders independentistes que no van arribar a ser jutjats pel procés en haver fugit (Marta Rovira, Lluís Puig i Toni Comín).

Com ell, la Sala que va jutjar i va condemnar l'exvicepresident català Oriol Junqueras i altres líders sobiranistes, i la magistrada que investiga Carles Puigdemont pel cas Tsunami han sol·licitat informes sobre com afecta la llei d'amnistia als procediments respectius.

Un cop en vigor la norma, els primers ha moure fitxa han estat les defenses jurídiques d'ERC, que han començat a entrar a partir de les 9 hores d'aquest dimarts tots els escrits demanant que s'apliqui la llei per tancar les 37 causes que afecten a dirigents del partit. Entre la quarantena de dirigents republicans que esperen quedar amnistiats hi ha noms com el de la secretària general d'ERC, Marta Rovira -exiliada a Suïssa, i ara amb funcions de presidenta, després de la dimissió ahir d'Oriol Junqueras-; Ruben Wagensberg -també a Suïssa-; Josep Maria Jové, Lluís Salvadó, Natàlia Garriga, Marta Molina, el mateix Junqueras, Raül Romeva o Dolors Bassa.

En declaracions a TV3, Wagensberg ha apuntat que l'amnistia s'hauria d'aplicar de manera "immediata", tot i admetre que els jutges intentaran "posar pegues". "És una causa que explica molt bé la causa general contra l'independentisme, i els serveix molt bé per boicotejar de moment l'aplicació de l'amnistia". El diputat, exiliat a Ginebra per la causa del Tsunami, ha subratllat que precisament els han imputat terrorisme per intentar frenar l'aplicació de l'amnistia.

Des d'aquest moment, l'aplicació real de l'amnistia queda en mans dels jutges amb causes lligades al procés, que disposen de dos mesos per decidir si l'apliquen o no.