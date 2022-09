El cos d'Elisabet II ja és a Westminster, on aquesta tarda de dimecres s'ha obert la capella ardent amb una munió de ciutadans fent més de 4 quilòmetres de cua per entrar. El fèretre va viatjar ahir d'Escòcia fins a Londres, ha passat la nit al Palau de Buckingham i avui ha estat traslladat a la seu del Parlament, on s'ha dut a terme una missa en homenatge de la monarca, prèvia a l'obertura de la vetlla ciutadana. S'espera que en els propers quatre dies hi passin 400.000 persones.

A l'acte religiós per a Elisabet II, morta dijous als 96 anys i després de 70 de regnat, s'hi ha pogut veure el rei Carles III, la reina consort, Camil·la, i altres membres de la família reial. Abans, una comitiva ha acompanyat el cos d'Elisabet II des de Buckingham fins a Westminster i durant el trajecte els prínceps Guillem i Enric han escortat el taüt. El fèretre, cobert amb l'estendard reial i sobre el qual reposa la corona imperial, romandrà durant els propers dies sobre un cadafal -un tipus de plataforma-, custodiat les 24 hores del dia per militars que serveixen a la Casa Reial. El mal humor de Carles III, el primer problema d'imatge del nou rei El Westminster Hall és saló més antic del Palau de Westminster i és on el poble podrà acomiadar la reina fins dilluns que ve, quan se celebrarà el funeral d'Estat. En obrir les portes de la capella ardent a les 5 de la tarda, la cua superava els 4,5 quilòmetres de llargada i el final de la fila arribava més enllà del pont de Londres. En aquestes condicions, les autoritats han elaborat una guia de recomanacions per a aquells que es vulguin acostar al palau de Westminster, i ha habilitat una emissió a YouTube on brinda informació bàsica sobre la distància de les cues i els punts de referència més propers. Es calcula que es pugui arribar a fer 30 hores de cua. Dilluns, a l'últim acte en homenatge a la monarca, hi assistiran membres de les cases reials de tot el món, entre ells els reis Felip i Letizia, i també presidents i caps d'Estat com el nord-americà Joe Biden, el francès Emmanuel Macron o el turc Recep Tayyip Erdogan .