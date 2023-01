El planeta observa compungit els territoris ocupats palestins. Després que aquest dijous la seva ciutadania patís una de les jornades més letals dels últims anys, amb 10 morts per foc israelià, la tensió creix a la frontera amb Gaza. Aquest divendres a la matinada, diversos coets han sigut llançats des de la Franja i han sigut respostos pels avions de combat israelians sobre «una base militar utilitzada per l’organització terrorista Hamàs». Dies abans de la visita del secretari d’Estat dels Estats Units, Anthony Blinken, els palestins se sumen al seu duel amb una vaga general.

Malgrat els enfrontaments al cel de matinada, no s’han registrat danys ni víctimes pels coets llançats cap a territori israelià. Per ara, cap milícia s’ha atribuït els atacs. Tampoc a la Franja de Gaza s’han registrat ferits pels més de 14 projectils caiguts des dels avions israelians. «La resistència a Gaza té el dit al gallet i no està aïllada del que està passant a Cisjordània», ha advertit Sheikh Saleh al-Arouri, cap adjunt del buró polític del moviment islamista Hamàs, abans del llançament dels coets.

Al-Arouri es refereix a la «massacre» que s’ha viscut aquest dijous de bon matí a la ciutat de Jenín, tal com l’ha descrit l’Autoritat Nacional Palestina (ANP). Les forces israelianes han matat nou palestins durant una batuda en aquesta ciutat al nord de la Cisjordània ocupada. La resistència palestina ha respost a la violència dels soldats que posteriorment es va cobrar una altra vida en una protesta contra les seves accions a Ramal·lah i ha deixat a una vintena de ferits, quatre d’ells en estat greu. A tall de resposta, l’ANP va donar per acabada la coordinació en Seguretat amb Israel i va cridar totes les faccions palestines a actuar juntes.

«La coordinació en seguretat ja no existeix a partir d’ara», ha anunciat Nabil Abu Rudeineh, portaveu del president palestí Mahmud Abbàs. Aquest acord de seguretat permet a l’ANP mantenir l’ordre a Cisjordània i prevenir atacs contra Israel. Aquest tipus de resposta ha sigut utilitzada en nombroses ocasions com a protesta. La congelació de la cooperació entre les dues autoritats sol durar poc, ja que beneficia la palestina i la israeliana pressiona per mantenir-la, de la mà dels Estats Units. L’ANP té un control limitat sobre alguns enclavaments de la Cisjordània ocupada i les seves forces compten amb molt poca autoritat en bastions militants com el campament de refugiats de Jenín, on va tenir lloc la matança.

Reunió urgent a l’ONU

Des de Ramal·lah, les autoritats palestines han sol·licitat una reunió urgent del Consell de Seguretat de les Nacions Unides. Els Emirats Àrabs Units, la Xina i França han insistit en la urgència d’aquesta trobada. Els Estats Units, al seu torn, han demanat «una desescalada i calma». Anthony Blinken, secretari d’Estat de l’administració Biden, tenia prevista una visita dilluns vinent per reunir-se amb el nou govern d’extrema dreta d’Israel i amb funcionaris palestins. Al viatge, s’hi unirà el director de la CIA, Bill Burns, la setmana que ve. També els mediadors d’Egipte, Qatar i l’ONU han advocat per evitar una escalada més gran.

El mandatari israelià, Benjamin Netanyahu, ha demanat aquest dijous al seu Exèrcit estar preparat per a «qualsevol escenari». «Després d’avaluar la situació de seguretat, el primer ministre va expressar el seu agraïment pel coratge i l’enginy dels combatents que van frustrar atacs que haurien pogut costar moltes vides», ha indicat la seva oficina en un comunicat. Ja hi ha més palestins morts per foc israelià que dies en aquest 2023. Almenys 30 palestins han sigut assassinats per la violència de les forces hebrees. El 2022 va marcar el trist rècord de morts en tres lustres, amb 165 palestins assassinats per trets israelians.