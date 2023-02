Un conjunt d'estranyes llums van il·luminar el cel de Turquia i Síria poc abans que es produís el terratrèmol de magnitud 7,7 que ha deixat milers de morts en ambdós països. L'estrany fenomen va ser enregistrat en múltiples vídeos que circulen per internet. No obstant, aquest misteri té una resposta científica: es tracta de les anomenades llums de terratrèmol (EQL, per les seves sigles en anglès) o triboluminiscència.

Aquestes manifestacions lluminoses són habituals quan es produeixen sismes. els esclats s’associen al terratrèmol a partir de la fricció de les partícules presents a l’escorça terrestre que «generen efectes tant elèctrics com electromagnètics», tal com explica Esteban Hernández, acadèmic de l’Institut de Geofísica (IGf) de la Universitat Autònoma de Mèxic. El sonido de un terremoto es aterrador y en este vídeo quedó registrado. Así se escucha un sismo de magnitud 7.8 con tan solo una profundidad de 18km en Turquía.



Las luces que se divisan tienen una explicación*pic.twitter.com/9dIVjYTTB1 pic.twitter.com/XOWEW16La1 — Imágenes Históricas  (@HistorieEnFotos) 6 de febrero de 2023 «Les roques de l’escorça terrestre tendeixen a tenir certes imperfeccions i en ser sotmeses a aquesta fricció deixen anar electrons o càrregues elèctriques». Aquests electrons carregats d’«energia cinètica» tendeixen a buscar alguna sortida. Per això, surten i impacten contra l’atmosfera. El xoc fa que l’energia es transformi en energia lluminosa, provocant el fenomen que coneixem com a triboluminiscència. 🇹🇷 | Momentos iniciales del sismo en Giazantep, Turquía. pic.twitter.com/KsT8ayDvHH — Alerta News 24 (@AlertaNews24) 6 de febrero de 2023 A més d’aquesta situació, els moviments tel·lúrics provoquen caigudes de pals de llum i curtcircuits en la línia elèctrica, cosa que provoca també llums en l’aire.