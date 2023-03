Els Estats Units esperen amb màxima tensió la possible imputació de Donald Trump pel cas dels pagaments de 130.000 dòlars abans de les eleccions del 2016 per silenciar l’estrella porno Stormy Daniels, que assegura haver mantingut una relació sexual amb ell. Aquesta històrica presentació de càrrecs, que convertirien el republicà en el primer expresident dels EUA imputat penalment en la història del país, podria arribar aquest mateix dilluns o dimecres, segons han revelat a ‘Politico’ tres fonts involucrades en els preparatius de seguretat a Nova York.

Fa diversos dies que aquests preparatius s’intensifiquen. I ho han fet especialment des de dissabte, quan en un missatge a la seva xarxa social Trump, candidat també a aconseguir la nominació presidencial republicana per al 2024, va dir que seria arrestat dimarts (tot i que un portaveu després va aclarir que no tenia informació específica) i va fer una crida als seus seguidors a «protestar» per «recuperar la nació». El missatge va fer ressonar amb força les arengues que va realitzar després de perdre les eleccions del 2020, que van culminar amb una gran manifestació a Washington i l’assalt al Capitoli el 6 de gener del 2021.

Desplegament de seguretat

Aquest diumenge més d’una dotzena d’alts càrrecs de la policia de Nova York i dos dels principals encarregats de seguretat pública a l’oficina de l’alcalde, Eric Adams, van mantenir una reunió virtual per estudiar mesures. Segons ‘Politico’ aquest dilluns estava convocada una altra reunió a la caserna central de la policia de Nova York tant de membres d’aquest departament com del Servei Secret (encarregat de protegir l’expesidente) i representants del tribunal i de l’oficina del fiscal de districte de Manhattan, el demòcrata Alvin Bragg, que és qui va convocar el gran jurat per investigar els pagaments a Daniels.

De moment ja s’ha començat a desplegar més presència policial i tancat als voltants del Tribunal Penal de Manhattan, a prop del pont de Brooklyn. I tot i que al matí no hi havia senyals de manifestants, el Club de Joves Republicans de Nova York ha convocat un «ral·li per Trump» per a les sis de la tarda a la part baixa de Manhattan. La convocatòria ho defineix com «una protesta pacífica», però en altres canals les crides són més turbulentes. Usuaris de patriots.win, per exemple, han cridat a una «vaga nacional» i a «paralitzar la societat» i un, segons missatges revisats per ‘The New York Times’ i Advance Democracy Inc, va arribar a escriure: «celebraré si algú treu del mig aquest fiscal», amb referència a Bragg.

El fiscal Bragg, amenaçat

El demòcrata és a la diana de protestes, crítiques i amenaces i per exemple els joves republicans atribueixen a Bragg un «abjecte atac» a Trump i a la legitimitat del sistema nord-americà de justícia». El fiscal també va ser assenyalat per l’expresident en el seu missatge de dissabte, i aquest dilluns es va fer ressò d’aquestes acusacions Ron DeSantis, el governador de Florida que, tot i que no ha anunciat formalment candidatura per a la nominació republicana per al 2004, és vist com a potencial i principal rival de Trump en aquesta carrera.

DeSantis havia sigut objecte de crítiques d’altres republicans des de dissabte per no pronunciar-se sobre la possible imputació de Trump però ha trencat el seu silenci per afirmar, com ja va fer l’expresident, que Bragg és «un fiscal finançat per (George) Soros», el multimilionari filantrop progressista demonitzat pels conservadors. «Converteixen la seva oficina en una arma per imposar a la societat una agenda política a costa de l’estat de dret i la seguretat pública», ha dit.

La campanya contra el fiscal també ha arribat al Capitoli, on els republicans, en control de la Cambra baixa, l’han instat a comparèixer per a una entrevista abans de dijous i entregar documents. En una missiva els conservadors que presideixen els comitès de control, d’administració i el judicial l’acusen d’«estar a punt de cometre un abús sense precedents d’autoritat».