"L'avió va tremolar i, un segon després, va caure": passatger del vol de Singapur afectat per fortes turbulències

"L'avió va tremolar i, un segon després, es va precipitar", narra un passatger canadenc que viatjava en el vol de Singapore Airlines que va haver de realitzar un aterratge d'emergència a Bangkok aquest dimarts després de "sobtades i fortes turbulències", que van provocar un mort i desenes de ferits.

"No hi va haver cap avís. L'avió va començar a tremolar i, un segon després, es va precipitar. Tot va durar com dos segons", assegura a EFE en una conversa telefònica el passatger, qui prefereix preservar la seva identitat i que viatjava amb la seva esposa. Tots dos van sortir il·lesos de l'incident perquè portaven posat el cinturó de seguretat -"sentíem com si estiguéssim en una muntanya russa", descriu, "però no saltàvem del seient"-, a diferència d'altres passatgers que no duien el cinturó i van sortir volant.

"Es van colpejar amb el sostre i van caure de nou... Altres objectes, com els carrets (del menjar i beguda), també... Va haver-hi tants cops que es podien veure forats en els panells (de l'aparell)", assenyala. L'home, resident a Singapur -el destí final del vol SQ321, que cobria la ruta des de Londres a la ciutat asiàtica-, considera que el moment de la sacsejada -unes 2,5 hores abans de l'aterratge i deu hores després de l'enlairament, en sobrevolar Birmània- va ser "molt desafortunat".

"Era el moment en què tothom s'estava despertant, anant al lavabo, la tripulació preparant l'esmorzar... Si hagués passat una hora abans, amb gairebé tothom dormint, el mal hauria estat mínim", indica. "Molts membres de la tripulació van resultar ferits perquè no estaven asseguts, la majoria coixejava o sagnava després", afegeix.

Un mort i desenes de ferits, també un espanyol

El mort és un director de teatre britànic de 73 anys, víctima d'un atac cardíac, i entre les desenes de ferits una vintena es troba en vigilància intensiva, segons un comunicat d'aquest dimecres de l'hospital Samitivej de Bangkok, en els centres del qual es va ingressar a la majoria dels afectats. Segons el canadenc, una metgessa que viatjava en l'avió va tractar de salvar sense èxit i després de "molt d'esforç" la vida del britànic.

Entre els ferits hi ha un ciutadà espanyol de 42 anys que viatjava amb la seva esposa, de 38, i qui presenta "una contusió", segons va poder saber EFE.

79 passatgers i sis tripulants romanen a Bangkok, incloent-hi aquells que estan rebent assistència mèdica i els familiars que viatjaven amb ells. Segons va informar ahir l'aerolínia, l'avió transportava a 211 passatgers i 18 tripulants, la majoria australians (56), britànics (47) i singapurenses (41), així com dos espanyols.

Una brusca caiguda

Segons el portal FlightRadar, que registra els vols a tot el món, l'aparell, un Boeing 777-300 ER, va sofrir una brusca pèrdua d'altitud durant 4 minuts per la qual va descendir des dels 37.000 als 31.000 peus (d'11.200 metres a 9.400 metres), quan aparentment va aconseguir estabilitzar-se.

No obstant això, segons el relat del canadenc entrevistat per EFE, que coincideix amb el d'altres passatgers, el descens abrupte provocat per la turbulència va ser de tot just segons, de manera que aquests gairebé 2.000 metres de pèrdua d'altitud inclourien també el temps de baixada deliberada del pilot després del sobresalt.

Una vegada l'avió va recuperar l'estabilitat, els tripulants van procedir a fer un recompte de ferits. "En confirmar-se que hi havia diversos crítics, el pilot va anunciar l'aterratge d'emergència", que va tenir lloc en l'aeroport de Suvarnabhumi a Bangkok al voltant de les 15.45 hora local (8.45 GMT) del dimarts.

Singapore Airlines, la segona millor companyia aèria del món després de Qatar Airways segons els Premis d'Aerolínies del Món, ha assegurat que està "cooperant plenament" amb les autoritats per a la recerca de l'incident.