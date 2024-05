Netanyahu lamenta el "tràgic accident" del bombardeig aeri al campament de refugiats de Rafah

Benjamin Netanyahu ha lamentat el "tràgic accident" que ha suposat el bombardeig aeri de l'exèrcit israelià a un campament de refugiats palestins a Rafah aquest diumenge a la nit, en el qual han perdut la vida una cinquantena de persones segons les autoritats palestines, entre ells nens. En un discurs a la Knéset -el Parlament hebreu- que recull el mitjà 'Haaretz', el primer ministre israelià ha assegurat que els cas s'està "investigant" i ha assegurat que per al seu govern, cada civil ferit és "una tragèdia". També ha lamentat que el succés ha tingut lloc "malgrat els millors esforços" de l'exèrcit per no causar danys a la població civil.

Més enllà d'això, Netanyahu ha reiterat que l'exèrcit israelià mantindrà l'operació al sud de Gaza, malgrat que divendres passat el Tribunal Internacional de Justícia (TIJ) va ordenat aturar l'atac de forma immediata.

"No tinc la intenció d'aturar la guerra abans d'haver aconseguit cadascun dels objectius marcats. Si ens rendim, la massacre, l'assassinat i la violació de la Shevah d'octubre es repetiran una i altra vegada, tal com va prometre Hamàs", ha insistit el primer ministre israelià.