L’exregidora de la CUP de Navarcles Ylènia Morros lamenta que el «linxament» que està rebent després d’haver interromput el monòleg de l’humorista Albert Boira per considerar-lo ofensiu cap al col·lectiu LGTB es deu a motius polítics: «La gent necessitava un cap de turc per queixar-se de la CUP i del que representem i m’ha tocat a mi», ha assegurat en declaracions a Regió7. Malgrat la situació viscuda els darrers dies, que l’ha portat a fer un pas al costat i renunciar al seu càrrec dins el govern com a regidora de Promoció Econòmica, Sobirania Energètica, Habitatge, Feminisme i Comunicació, Morros assegura que la decisió de plegar «estava presa des de feia temps i això només ha estat la gota que ha fet vessar el got. Va ser una anècdota i no és el motiu pel qual he decidit deixar-ho tot, s’ha tergiversat moltíssim el que va passar».

Morros, que no vol concedir entrevistes a mitjans de comunicació per «no fer més bombo de tot plegat», sí que ha insistit en els motius de la seva renúncia que ja va fer públics per carta i que vinculen aquesta decisió a com se sentia la cupaire dins el govern: «Cada cop que proposava alguna cosa se m’ignorava o se’m deia que no taxativament, a vegades ni em miraven a la cara (alguns companys), no podia tirar endavant les polítiques que creia adients per avançar com a poble d’esquerres i transformador», lamenta la navarclina, que assegura estar «tranquil·la perquè ja no formo part d’una institució on no em sentia còmoda, jo soc lluitadora de carrer».

Segons Morros, el monologuista Albert Boira va fer bromes ofensives contra el col·lectiu LGTB durant la seva intervenció i «no va fer cas del protocol de contractació de festes que tenim a l’Ajuntament, que és molt estricte en temes d’aquests». Explica que quan ella va aturar el monòleg per demanar-li que deixés de fer comentaris de diversitat sexual i de gènere, tal com es pot veure en les imatges que s’han fet virals les últimes hores a les xarxes, Boira es va molestar, va agafar el micròfon i «va començar a vacil·lar-me i a deixar-me malament davant del públic, dient que jo el censurava i animant la gent a gravar els fets».

L’exregidora admet que no va ser encertat no parlar primer amb els seus companys de govern, però destaca que està «tranquil·la perquè el que defenso són els meus ideals i no em doblego. Sé que ara soc la cap de turc i no em mereixo aquest linxament, però la meva dimissió està més que pensada i vaig fer el correcte».