Sallent celebra, amb més ganes que mai, una de les seves festes insígnia. El Carnaval torna als carrers després que la pandèmia de la covid obligués a suspendre l’edició de l’any passat.

El tret de sortida a la festa es va donar el Dijous Gras amb l’arribada de la Reina Carnestoltes. Avançar un dia l’inici de la festa és una de les novetats del Carnaval de Sallent d’aquest any, que ha recuperat el format de set dies. S’allargarà fins Dimecres de Cendra amb l’enterrament de la sardina. Segons fonts de l’entitat que organitza la festa, El Carrilet, s’han vist «capacitats» per assumir actes ja el dijous: «Hem pensat que després d’un any d’impàs per la pandèmia era el moment de recuperar l’activitat el dijous. Som efectius i ens veiem capaços d’aguantar set dies». Set dies de festa amb el parèntesi del dimarts, que no s’han programat actes: «Dimarts que ve descansarem. Vam intentar recuperar alguns actes antics però per temes logístics no va ser possible», expliquen des de l’organització.

De la programació en destaca el Carnaval infantil d’aquest divendres, també hi haurà la tradicional 69ena i cercatasques. Demà, rua de disfresses a la tarda i ball a la nit. Vermut popular i mostra de foc de diumenge. Espectacle teatral, dilluns. I la festa es tancarà dimecres amb l’enterrament de la sardina i la vetlla de la Reina Carnestoltes.

Els concerts, amb grups de versions, seran també un plat fort de la festa.

Rua reduïda

La rua del Carnaval de Sallent és un dels actes potents, que atrau una gran afluència de públic, de totes les edats i de poblacions diverses. El format serà el mateix que es va fer fa dos anys, amb la rua reduïda per guanyar agilitat i fluïdesa. El Carrilet hi aporta vuit xarangues i una comparsa al capdavant i una altra al final.

Calculen que serà un dels actes massius, com també els concerts i balls de nit. Tot i això, la situació actual els fa estar a l’expectativa: «La gent, en general, té moltes ganes de festa, però també hi ha el perfil dels que estan espantats. Ja veurem quina és la resposta». Esperen que sigui bona, que Sallent s’ompli de festa «i que la festa es visqui de manera responsable».

Carnaval infantil

Els nens i nenes de Sallent celebren aquest ivendres, la seva festa particular: el Carnaval (a les 12 h al Parc Pere Sellés). En destaca, com a novetat d’enguany, que els més petits se l’han pogut confeccionar a mida. En aquest sentit, les propostes no les ha programat una comissió, com es feia normalment, sinó que han triat les activitats els mateixos infants del poble, juntament amb l’Agrupament Roques Albes. Per exemple, han optat per una gimcana en comptes de grups infantils.

Els barrets

El Carnaval de Sallent té moneda pròpia: el barret. És la principal novetat d’aquest any i una aposta de l’entitat organitzadora, El Carrilet, per donar una imatge més unificada. Durant els dies de festa, serà la moneda necessària per pagar les consumicions. Cada barret és equivalent a un euro i es podran bescanviar (amb diners o amb targeta) a la barra muntada per al Carnestoltes. Les monedes tenen el típic barret de carnestoltes estampat en una cara.