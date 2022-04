La Fira d’Artés tornarà a omplir els carrers d’automoció, maquinària agrícola, agroalimentació i activitat firal i cultural durant tot dissabte i diumenge. La mostra multisectorial recupera la presencialitat després de dos anys de parèntesi per la covid, l’edició del 2020 es va suspendre i l’any passat es va fer una edició virtual.

Com és habitual, els grans atractius de la fira seran el sector de l’automoció, amb cotxes nous i d’ocasió, i la maquinària agrícola i industrial, amb la presència de 32 expositors, que s’estendran al llarg del Passeig Diagonal. Els carrers de l’entorn acolliran parades d’artesania i alimentació, que en total seran una seixantena. El certamen potencia també el seu compromís amb els productes de proximitat.

En paral·lel, hi haurà tota mena d’actes que dissabte conviuran amb l’activitat de Sant Jordi, que ampliarà les propostes culturals de la jornada. A més, en aquesta edició s’amplien i es consoliden els recintes amb activitats paral·leles com ara l’Espai Sobiranies i la Fira de la Cervesa Artesana, a la plaça de l’Església.

La programació contempla activitats infantils, com el Gira la Fira, tallers i espectacles. També seran un al·licient, per a petits i grans, els balls de cultura popular. I a nivell esportiu, cal destacar que demà a les 12 del migdia es farà l’acte inaugural del centenari del Futbol Club Artés.

La cultura popular serà molt presenta la Fira d’Artés

Les colles de cultura popular ompliran Artés d’actuacions durant aquest cap de setmana de fira. Diumenge, a les 11 del matí, els bastoners faran un recorregut pel recinte firal, per on també hi lluiran els gegants, amb una passejada a partir de 2/4 de 12. Més tard, a la 1 del migdia al parc de Can Cruselles, es farà una actuació conjunta de cultura popular d’Artés amb la participació dels geganters, els bastoners i els castellers Picapolls de la Gavarresa. I a les 5 de la tarda, ballada de sardanes.

Gira la Fira i més activitats per als infants

Els infants podran gaudir del Gira la Fira, amb activitats distribuïdes per l’espai firal. Les butlletes per participar-hi es podran recollir a l’estand oficial de la fira. A més, al parc de Can Crusellas s’hi faran tallers i espectacles. Cal inscripció prèvia a fira.artes.cat.

Exposicions temàtiques

Cal Sitges i la plaça de Sant Cristòfol d’Artés seran espais d’exposicions, aquest cap de setmana de fira. Avui, divendres, a les 6 de la tarda a Cal Sitges, s’inaugurarà ja la mostra «Desemboscant, cal·ligrafies de l’arbre», de Martí Boada. I demà i diumenge, s’exposaran els cartells participants al concurs d’enguany i els quadres presentats al concurs de pintura ràpida. El lliurament de premis d’aquest concurs es farà demà, a les 5 de la tarda a Cal Sitges. En aquesta mateixa sala, aquesta tarda s’entregaran els premis de poesia i es farà una xerrada sobre el futur de l’energia.

Durant tot el cap de setmana, en horari de fira i a la plaça Sant Cristòfol, es podran veure altres exposicions: de cotxes de bombers antics, també de vehicles de l’ADF del Bages, i de tractors antics.

Automoció Antiga

Creix l’automoció antiga a la Fira d’Artés. Diumenge, el polígon acollirà una trobada de cotxes clàssics (més de 25 anys d’antiguitat), gràcies a la col·laboració del Clàssic Motor Club del Bages. Els participants es trobaran a 2/4 de 10 del matí i faran una ruta per Artés, Avinyó, Santa Maria d’Oló, l’Estany, Moià, Torroella de Baix i Artés. A més, diumenge a les 10 h, torna la ja històrica trobada de motos antigues amb aficionats del Bages i el Lluçanès, amb la col·laboració del Moto Club Manresa.

Tren de la fira

Com és habitual, tot el recinte firal i altres punts d’interès d’Artés es podran recórrer amb el Tren de Fira, una iniciativa de la Unió de Botiguers d’Artés. La programació d’aquest cap de setmana a Artés es pot consultar al web fira.artes.cat. Les xarxes socials de la fira, @firaartes a Twitter i Instagram seran els canals oficials de seguiment, amb imatges i vídeos de diferents actes.

Digitalització de l’activitat firal

L’aposta per a la digitalització iniciada en la passada edició de la fira es manté, de manera que els participants comptaran amb una doble plataforma promocional. D’aquesta manera, a banda d’exposar el seu producte als carrers, els expositors que ho desitgin ho podran fer també en un estand virtual al web fira.artes.cat.

Enric Forcada, alcalde d'Artés: «Apostem per promocionar el producte de proximitat»

L’Ajuntament d’Artés confia que la fira pugui recuperar la seva esplendor i segueixi consolidant-se com una de les més multitudinàries del Bages.

Després de dos anys, torna el format presencial. Suposo que hi ha ganes de fira?

Sí, aplaudim que es pugui recuperar amb plenitud i estem convençuts que la fira comptarà amb una bona assistència de públic. La gent té ganes de sortir, i a Artés hi trobarà una fira de referència de l’automoció i la maquinària agrícola, a més de nombroses parades i moltes activitats culturals i d’oci.

La jornada de demà coincideix amb Sant Jordi. Fira i diada és una bona combinació?

La part bona és que li dóna més força, però també és cert que per Sant Jordi molts pobles i ciutats organitzen actes i això farà que potser demà ens visiti menys gent de fora. Diumenge, en canvi, si el temps hi acompanya, segur que sí.

Els visitants podran passejar entre nombrosos expositors i gaudir de les activitats programades, entre d’altres l’Espai Sobiranies. Hi aposten fort?

Sí, apostem per promocionar el producte agroalimentari local, de proximitat i de qualitat. I per donar visibilitat als productors.