El repte de fer de pares, ser influencers i gestionar un negoci abans dels 25

Quan arriben, veure una parella tan jove, de 22 i 23 anys, amb un cotxet de dues places i que ho tenen tot controlat, sobta. Però ells, els tiktokers i professors de ball Andrea Codina i Javi Soria, ja hi estan acostumats. I precisament això són les dues coses que els ha dut a arribar als 64.000 seguidors a TikTok, 4.000 més en l'última setmana: ser pares a poca edat i les coreografies en família. La nena, amb 15 mesos, ja ho porta a la sang. I el petit, de 4, no tardarà a moure's al ritme de la música.

Codina i Soria són els propietaris d'una escola de ball a Sant Joan de Vilatorrada, Altrax. Ell venia del hip-hop i ella, del flamenc, dos ritmes diferents però que han acabat fusionant en les seves classes igual que els van unir a ells com a parella fa tres anys.

Soria, que sempre ha viscut a la localitat bagenca, va decidir, després d'uns anys d'èxit al món del hip-hop a Barcelona, obrir una escola de ball. Els trofeus que va guanyar estan exposats en una de les parets. Codina, nascuda a Almeria i que va arribar a Catalunya per estudiar flamenc i sevillanes de manera més professional, vivia amb la seva família a Santpedor on, a través d'uns familiars, va saber que un noi obria una escola de ball i volia trobar feina. Altrax, que ara porten entre els dos, els va unir com a parella i va ser l'inici de la història d'aquesta jove família.

"Jo ensenyo flamenc, sevillanes i zumba, i ell alhora ensenya hip-hop". A l'escola, que va obrir l'ocubre del 2018, hi van nenes a aprendre a ballar però també altres mares o gent més gran. Expliquen, però, que amb la covid, la situació va ser complicada: "havíem de pagar-ho tot igualment, fèiem classes online i quan podíem tornar no va ser amb totes les condicions". Ara, estan contents de com funciona l'escola i afirmen que "cada any ve gent nova a apuntar-se".

“Mai surt un ball a la primera”

A TikTok, els seus dos fills, Mayria y Eydan, són els protagonistes. Tot i que només tenen 5 i 16 mesos, els veiem ballar en braços dels seus pares al ritme de les cançons més virals. "Seguim els balls que més es porten, però sovint hem de canviar la coreografia perquè amb les criatures a sobre és més difícil", explica Soria. A més l'Andrea revela el seu gran secret: "els practiquem i fem diverses vegades perquè mai ens surt a la primera, sobretot a mi, que em costa més". L'única regla que tenen clara a l'hora de gravar és que es canvien els nens en cada ball, "si ella sortia amb la nena en braços, al següent vídeo la tinc jo, i així amb el nen", afirmen.

Ara, Soria, ha començat a fer videoblogs on ensenya com són els dies, matins o tardes amb la seva família i sobretot el que fan amb els nens. Tot i no poder ensenyar-ho tot diu que "ho faig en càmera ràpida per poder ensenyar més coses, i a més, penso sempre el que gravo i el que no per intentar mostrar el més interessant del dia". Són els vídeos que ara tenen més reproduccions: "a la gent li agrada, no estan acostumats a veure a gent tan jove, amb fills, una feina... Ens veuen responsables", explica.

"Només ensenyem el més bonic"

Al seu compte costa veure imatges dolentes dels fills, en els múltiples plors o crits normals en nens tan petits. L'Andrea i en Javi afirmen que "quan els hi entra una enrabiada no ho gravem, només ensenyem el més bonic". Expliquen que a la Mayra, la més gran, li encanten les càmeres i que quan es veu comença a riure, però també relaten que "quan portem una estona ballant, ja comença a plorar perquè es cansa".

Farts de crítiques, agraeixen els bons comentaris

Els més crítics els acusen de viure 'del cuento'. Soria té una resposta per a tots ells: "jo tinc una feina. Tothom penja una foto dels seus fills alguna vegada a la vida, no fem res dolent, simplement estem a una plataforma on hi ha milions d'usuaris i pujo contingut per què em ve de gust, tothom pot fer-ho", afirma. Esborren els comentaris que més odi desprenen i ataquen contra la seva persona, però no les crítiques constructives. Codina recalca que "hi ha més comentaris bons que dolents i els bons t'omplen i t'animen a continuar fent el que fas".

Els seus seguidors els demanen que vagin més enllà perquè volen conèixer més de la seva vida. "Ens diuen que ens obrim un canal de YouTube. Només ho faré si arribo als 100.000 seguidors perquè em portarà molta feina", explica Soria. De moment, el benefici econòmic que extreuen no és elevat, però en els següents mesos algunes marques ja s'han posat en contacte amb ells per fer diverses col·laboracions. "Al setembre promocionarem una noia que fa il·lustracions i també una marca de biberons" anuncien. De moment, intenten buscar marques relacionades amb productes infantils.

Un tercer fill?

'Voleu tenir més fills?' és la pregunta que més es repeteix a les xarxes i ens donen una resposta: "Volem tenir un tercer fill, sempre ho hem dit, però volem esperar-nos que els nens siguin més grans i poder gaudir entre tots l'embaràs", revelen ambdós. No s'amaguen en explicar que si poguessin, econòmicament i amb ajuda, tindrien molts més fills. Abans han de trobar un lloc més estable on viure i per això estan buscant una casa, sense marxar de Sant Joan. Serà aquesta família els nous influencers de contingut infantil?