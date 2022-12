L’Associació Cultural i Recreativa de Fonollosa, en col·laboració amb l’Ajuntament, organitzarà aquest dissabte la primera edició del Marcat de Nadal, amb parades i diverses activitats entre les 10 del matí i les 2 del migdia a la Plaça 1 d’Octubre.

Fins aquest dimecres, hi havia confirmades 17 parades que seran al mercat d’artesania i productes locals, que oferiran des de formatges i begudes com cervesa o vi, fins a sabons, espelmes, productes tèxtils de lactància, i elements decoretius de Nadal, entre altres. A banda dels estands, s’ha previst la realització de tallers per decorar el bastó del tió, ramets de la sort, i es muntarà el pessebre. A més, a les 12 del migdia tindrà lloc un concert de Nadales a càrrec d’artistes locals. Durant tot el matí també hi haurà servei de bar, amb begudes, entrepans i vermut.

L’organització recorda que recapta fons en benefici de l’Hospital de la Vall d’Hebron per al tractament de la leucèmia infantil.