Santpedor ha celebrat aquest divendres l’últim ple de l’any, que ha permès aprovar inicialment els pressupostos del 2023. El Ple de l’Ajuntament ha aprovat un pressupost de 10.037.777 euros, que ha comptat amb els vots a favor de l’equip de govern (ERC i Junts per Santpedor), l’abstenció de Progrés Municipal i Santpedor En Comú Podem i els vots en contra de la CUP.

El pressupost per al 2023 suposa un augment del 7,55% en relació a l’exercici anterior i destaca per la congelació de les ordenances fiscals, que determinen el preu dels impostos, les taxes i els preus públics. El capítol d’ingressos també compta amb una subvenció de 987.777 euros per al canvi de l’enllumenat públic a sistemes led, que servirà per pagar una inversió del mateix import i concepte, i que té per objectiu millorar l’eficiència energètica i fer front al canvi climàtic.

L’Ajuntament contempla en el pressupost un augment de la despesa de personal amb l’increment de places. També en el capítol de despeses, el principal augment del pressupost ve donat per l’increment de costos dels subministraments de llum, gas i carburant. Pel que fa a l’endeutament del consistori, es preveu que al final de 2023 sigui pràcticament nul. El Ple també ha aprovat les bases d’execució del Pressupost.