Els propietaris de Fotografia Isidre de Sant Fruitós es jubilen

Durant els últims dies de l'any 2022, els propietaris de la Fotografia Isidre de la carretera de Vic de Sant Fruitós de Bages, l’Antònia Moya i l’Isidre Malagarriga es van jubilar.

L’Isidre va iniciar el negoci de la fotografia el 18 de novembre del 1994, vuit anys després l’Isidre tornava a treballar en el ram metal·lúrgic, i és feia càrrec de la botiga, la seva muller Antònia, que amb la crisi de les fotos de paper, va incorporar maquinària per imprimir fotos digitals, al mateix temps que també oferia nous serveis, com la venda de diaris i revistes, agència de viatges i punt de venda de la loteria catalana. Per l’establiment hi van passar molts santfruitosencs per les fotos de carnet, reportatges de bodes, primera comunió, etc.

A partir del gener del 2023 es fa càrrec de Foto Isidre, un jove emprenedor, l’Adrià, que seguirà donant vida al mític establiment santfruitosenc.